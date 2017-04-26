Джерела надходження коштів для застави Насірова законні, - прокурор

САП просить суд продовжити ще на два місяці запобіжний захід Насірову

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявляють, що Держслужба фінконтролю перевірила походження грошей для застави, внесеної за відстороненого від посади голову ДФС Романа Насірова, підозрюваного в зловживанні владою.

Прокурор САП Роман Симків повідомив, що служба дійшла висновку, що джерела надходження цих коштів, частину з яких внесла дружина Насірова, частину – його тесть, – законні, інформує "Радіо Свобода".

Чи були з цих коштів сплачені податки, має перевіряти Державна фіскальна служба, сказав Роман Симків у приміщенні Солом’янського райсуду Києва, який має розглянути питання про продовження запобіжного заходу Насірову.

За словами прокурора, САП просить суд продовжити ще на два місяці запобіжний захід Насірову.

Як заявив Симків, зокрема, це стосується: електронного браслету, який має носити Насіров, та його паспортів, які зараз зберігаються в Державній міграційній службі.

Прокурор також спрогнозував, що засідання суду може бути перенесене.

Водночас Насіров, який у березні вийшов із СІЗО під заставу в 100 мільйонів гривень, заявив, що наполягає на скасуванні запобіжного заходу. Він заявив, що вважає справу проти себе політичною і "зрежисованою".

За словами Насірова, він не збирається втікати з країни і має намір співпрацювати зі слідством.

Нагадаємо, 2 березня детективи НАБУ вручили підозру главі ДФС Роману Насірову в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС про розстрочення податкових боргів підприємствам колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Кабмін відсторонив Насірова від посади на період слідства. 7 березня суд заарештував голову ДФС Насірова на два місяці з заставою у 100 млн. грн.

13 березня суд відхилив апеляції адвокатів і прокурорів і залишив Насірова під арештом. 16 березня главу ДФС Насірова випустили з Лук’янівського СІЗО.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що дружина Насірова внесла за нього заставу в розмірі 100 млн гривень.

19 квітня Апеляційний суд Києва частково відмінив арешт, накладений на майно відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.