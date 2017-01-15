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Джерела в команді Трампа спростували зустріч з Путіним, - Reuters

За словами представників команди обраного президента, Трамп не планував зустрічатися з президентом РФ через тиждень після інавгурації, а дані The Sunday Times – вигадка
Відразу два високопоставлених представника в команді обраного президента США Дональда Трампа на правах анонімності спростували інформацію про те, що він має намір провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним через тиждень після інавгурації.
Джерела в команді Трампа спростували зустріч з Путіним, - Reuters Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: The Daily Beast

Інформацію про можливу зустріч в столиці Ісландії – Рекьявіку один із співрозмовників агентства назвав "вигадкою". Інший також сказав, що викладені в ній факти не відповідають дійсності, - повідомило агентство Reuters.

Разом з тим, Росія запросила представників нової адміністрації Дональда Трампа на сирійські мирні переговори, які в цьому місяці пройдуть в Астані і в яких братимуть участьТуреччина та Іран

Раніше, обраний президентом США Дональд Трамп висловився за добрі відносини з Росією і назвав дурнями тих, хто проти цього.

 
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