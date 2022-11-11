Джо Байден не буде зустрічатися з російською делегацією на саміті G20

Як повідомив р​адник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, у глави держави немає таких планів.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден планує провести низку двосторонніх зустрічей на полях саміту G20, але не з представниками росії.

Про це повідомив р​адник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Зокрема, за його словами, президент США сподівається вперше зустрітися з новими прем’єр-міністрами Великої Британії та Італії Ріші Сунаком та Джорджею Мелоні, які нещодавно заступили на свої посади.

Водночас Байден не планує зустрічатися з міністром закордонних справ рф сєргєєм лавровим, який очолить російську делегацію – про це Салліван сказав у відповідь на питання про те, чи планує він обговорити з ним питання ув’язнених у росії американців Бріттні Ґрайнер та Пола Вілана.

"У президента немає планів зустрічатися з міністром закордонних справ росії", – сказав він.

На питання, чи вважає він, що було б краще, якби путін взяв участь у події, Салліван відповів, що "краще спитати у путіна й кремля, чому він вирішив не приїздити".

"Що я можу сказати, так це те, що президент Байден збирається просувати позитивний порядок денний щодо всіх питань, які я виклав, і він робитиме це незалежно від того, хто сидітиме в кріслі з російської сторони", – зазначив Салліван.

Як повідомляв iPress, президент рф владімір путін не поїде на саміт лідерів країн G20, який триватиме на індонезійському острові Балі з 15 до 16 листопада. росія натомість відправить на саміт міністра закордонних справ сєргєя лаврова.