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Джоковіч і Маррей сенсаційно покидають Вімблдон, Федерер іде далі

Сербу і британцю завадили травми
Вслід за іспанцем Рафаелем Надалем лондонський турнір Вімблдон покидають інші два фаворити - Енді Маррей та Новак Джоковіч.
Джоковіч і Маррей сенсаційно покидають Вімблдон, Федерер іде далі Новак Джоковіч. Фото: getty images

Лідер світового рейтингу ATP британець Енді Маррей не зміг подолати стадію 1/4 фіналу, програвши в п'яти сетах 28-й ракетці світу американцю Сему Куеррі 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 1:6, 1:6.

Матч тривав 2 години 41 хвилину. Куеррі 27 раз подав навиліт, допустив дві подвійні помилки і реалізував вісім з дванадцяти брейк-пойнтів. На рахунку Маррея вісім ейсів, дві помилки на подачі і три брейка.

Відзначимо, що в ході матчу британець отримав травму стегна, після якої не міг грати в звичній для себе манері, програвши 9 геймів поспіль.

Четверта ракетка світу Новак Джоковіч не зміг закінчити чвертьфінальний матч проти чеха Томаша Бердиха. У другому сеті за рахунку 0:2 сербський тенісист узяв медичний тайм-аут через біль в плечовому суглобі, а після відмовився продовжувати поєдинок. Таким чином зустріч закінчилася перемогою 15-го номера рейтингу АТР - 7:6 (2), 2:0.

Тенісисти провели на корті 1 годину. За цей час серб раз подав навиліт, ні разу не помилився при введенні м'яча в гру і не реалізував жодного брейк-поінту. Чех також зробив 1 ейс, 1 раз допустив подвійну помилку і виграв 1 брейк.

У півфіналі Бердих зіграє проти швейцарського тенісиста Роджера Федерера, який у чвертьфіналі обіграв в трьох сетах канадця Мілоша Раоніча. Відзначимо, що Федерер сім разів перемагав на Вімблодоні.

Кривдник Маррея зіграє проти хорвата Маріна Чіліча, який у п'яти сетах виявився сильнішим за Жиля Мюллера, який раніше обіграв Надаля.

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12 07 2017 21:37
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