НОВИНИСербський тенісист Новак Джоковича, який займає 2-гу сходинку в рейтингу ATP, програв 117-тій ракетці світу на Australian open.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Джоковіч сенсаційно програв у другому колі Australian open
Серб поступився в п'ятисетовому поєдинку
Новак Джоковіч. Фотo: Getty images
Здобути сенсаційну перемогу вдалося узбеку Денисові Істоміну в п'яти сетах. Перша партія була за Істоміним, проте Джоковіч зумів виграти два наступні сети.
Уже в двох наступних партіях сильнішим був саме Істомін.
Денис Істомін (Узбекистан) - Новак Джоковіч (Сербія) - 3:2 (7:6, 5:7, 2:6, 7:6, 6:4)
Загалом матч тривав п'ять годин та 25 хвилин. Наступним супериком Істоміна стане іспанець Пабло Карреньо Буста.
Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA перша ракетка України харків'янка Еліна Світоліна встановила новий особистий і національний рекорд, піднявшись з 14-ї на 13-ту позицію.
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