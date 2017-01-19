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Джоковіч сенсаційно програв у другому колі Australian open

Серб поступився в п'ятисетовому поєдинку
Сербський тенісист Новак Джоковича, який займає 2-гу сходинку в рейтингу ATP, програв 117-тій ракетці світу на Australian open.
Джоковіч сенсаційно програв у другому колі Australian open Новак Джоковіч. Фотo: Getty images

Здобути сенсаційну перемогу вдалося узбеку Денисові Істоміну в п'яти сетах. Перша партія була за Істоміним, проте Джоковіч зумів виграти два наступні сети.

Уже в двох наступних партіях сильнішим був саме Істомін.

Денис Істомін (Узбекистан) - Новак Джоковіч (Сербія) - 3:2 (7:6, 5:7, 2:6, 7:6, 6:4)

Загалом матч тривав п'ять годин та 25 хвилин. Наступним супериком Істоміна стане іспанець Пабло Карреньо Буста.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA перша ракетка України харків'янка Еліна Світоліна встановила новий особистий і національний рекорд, піднявшись з 14-ї на 13-ту позицію.

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19 01 2017 10:57
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