Джон Керрі: Світ повертається у XVIII-XIX століття: до демонстрації суверенітету
"Якщо ми подивимося на історію... Те, що ми зараз бачимо, не є новим. Насправді це давно пережиті речі. Ми повертаємося в XVIII-XIX століття, саме до демонстрації суверенітету. Той світ, який ми зараз бачимо, менше схожий на XX століття, де була біполярність, дві війни, боротьба в рамках холодної війни і мільйони людських смертей", - заявив Джон Керрі у Києві.
За словами політика, сьогодні "набагато менше людей вмирають" у міждержавних конфліктах, так як в сучасному світі домінують недержавні гравці, а влада менш ієрархічна і більше схожа на мережеву владу.
"Людям важче просто захопити владу, якщо є соцмережі, є фейкові новини. І цей момент, який зараз переживає світ - змінюється сам масштаб індустріальної революції, але він проходить саме цифровим темпом, і жодна держава не може впоратися з ним, ні наша (США, - ред.), ні будь-яка інша", - наголосив він.
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