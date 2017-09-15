Джон Керрі: Світ повертається у XVIII-XIX століття: до демонстрації суверенітету На думку Керрі, масштаб індустріальної революції у світі проходить "цифровим" темпом, з цим не в змозі впоратися жодна держава

Колишній держсекретар США Джон Керрі, на 14-му щорічному форумі Ялтинська європейська стратегія в Києві, заявив, що в сучасному світі, на відміну від XX століття, основну роль відіграють недержавні гравці, а влада менш ієрархічна.

Держсекретар США Джон Керрі. Фото: rtvi.com

"Якщо ми подивимося на історію... Те, що ми зараз бачимо, не є новим. Насправді це давно пережиті речі. Ми повертаємося в XVIII-XIX століття, саме до демонстрації суверенітету. Той світ, який ми зараз бачимо, менше схожий на XX століття, де була біполярність, дві війни, боротьба в рамках холодної війни і мільйони людських смертей", - заявив Джон Керрі у Києві. За словами політика, сьогодні "набагато менше людей вмирають" у міждержавних конфліктах, так як в сучасному світі домінують недержавні гравці, а влада менш ієрархічна і більше схожа на мережеву владу. "Людям важче просто захопити владу, якщо є соцмережі, є фейкові новини. І цей момент, який зараз переживає світ - змінюється сам масштаб індустріальної революції, але він проходить саме цифровим темпом, і жодна держава не може впоратися з ним, ні наша (США, - ред.), ні будь-яка інша", - наголосив він. Читайте також матеріал: Геополітична реверсія: "нові 80-ті", - Володимир Горбулін

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію