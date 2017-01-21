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Джона Келлі призначили міністром внутрішньої безпеки США

За затвердження Келлі на посаду проголосували 88 сенаторів
Сенат США переважною більшістю голосів затвердив на посаду міністра внутрішньої безпеки Штатів відставного генерала морської піхоти Джона Келлі.
Джона Келлі призначили міністром внутрішньої безпеки США Джон Келлі. Фото: ЕРА

Він став другим затвердженим в адміністрації Трампа главою відомства.

За затвердження Келлі на посаду міністра внутрішньої безпеки США проголосували 88 сенаторів, проти висловилися 11 законодавців. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що це відомство відповідає "за все", починаючи від внутрішньої боротьби з тероризмом та безпеки кордонів до запобігання стихійних лих. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, який офіційно розпочав виконання обов'язків 20 січня, у перший день на посаді підписав низку розпоряджень, у тому числі про призначення Джеймса Меттіса главою Пентагону.

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21 01 2017 10:34
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