ПОЛІТИКА НОВИНИСенат США переважною більшістю голосів затвердив на посаду міністра внутрішньої безпеки Штатів відставного генерала морської піхоти Джона Келлі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Джона Келлі призначили міністром внутрішньої безпеки США
За затвердження Келлі на посаду проголосували 88 сенаторів
Джон Келлі. Фото: ЕРА
Він став другим затвердженим в адміністрації Трампа главою відомства.
За затвердження Келлі на посаду міністра внутрішньої безпеки США проголосували 88 сенаторів, проти висловилися 11 законодавців. Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що це відомство відповідає "за все", починаючи від внутрішньої боротьби з тероризмом та безпеки кордонів до запобігання стихійних лих.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, який офіційно розпочав виконання обов'язків 20 січня, у перший день на посаді підписав низку розпоряджень, у тому числі про призначення Джеймса Меттіса главою Пентагону.
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21 01 2017 10:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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