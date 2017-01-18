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Джорджа Буша-старшого госпіталізували

Очікується, що його випишуть у найближчі дні
Колишній президент США Джордж Буш-старший госпіталізований в Х'юстоні.
Джорджа Буша-старшого госпіталізували Фото: mistinfo.com

Буш перебуває в Техаському медичному центрі. Про це повідомляє місцевий телеканал KHOU з посиланням на його представника Жана Беккера.

Причину госпіталізації не назвали. Стан колишнього президента стабільний, з ним все в порядку, сказав Беккер. Очікується, що його випишуть у найближчі дні.

Reuters зазначає, що в останні рази Буш-старший двічі був госпіталізований в 2014 році через проблеми з диханням, а також в 2015 році - після травми при падінні.

На початку січня представник Буша повідомив, що екс-президент не приїде на інавгурацію Дональда Трампа через стан здоров'я.

Джорджу Бушу 92 роки. Він був 41-м президентом США - займав цей пост в 1989-1993 рр.

Нагадаємо, у 2012 році німецький журнал Шпігель помилково опублікував на своєму сайті некролог на колишнього президента Сполучених штатів Америки Джорджа Буша-старшого, який на той час перебував у лікарні.

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