Джорджа Буша-старшого госпіталізували
Буш перебуває в Техаському медичному центрі. Про це повідомляє місцевий телеканал KHOU з посиланням на його представника Жана Беккера.
Причину госпіталізації не назвали. Стан колишнього президента стабільний, з ним все в порядку, сказав Беккер. Очікується, що його випишуть у найближчі дні.
Reuters зазначає, що в останні рази Буш-старший двічі був госпіталізований в 2014 році через проблеми з диханням, а також в 2015 році - після травми при падінні.
На початку січня представник Буша повідомив, що екс-президент не приїде на інавгурацію Дональда Трампа через стан здоров'я.
Джорджу Бушу 92 роки. Він був 41-м президентом США - займав цей пост в 1989-1993 рр.
Нагадаємо, у 2012 році німецький журнал Шпігель помилково опублікував на своєму сайті некролог на колишнього президента Сполучених штатів Америки Джорджа Буша-старшого, який на той час перебував у лікарні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- ВІДЕО Журналісти показали, як Грановський зустрічався з Демчишином, Лисенком та Вовком, - ВІДЕО
- ВІДЕО В турецькому парламенті відбулася масова бійка, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: