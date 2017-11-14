Джорджа Буша-старшого звинуватили в домаганнях до неповнолітньої
2003 року на заході в офісі ЦРУ в місті Вудлендс у Техасі 79-річний екс-президент вхопив 16-річну Розлін Корріган за сідниці під час групового фотографування, - повідомляє видання Time.
На захід дівчина прийшла в супроводі своїх батьків. "Моєю першою реакцією був абсолютний жах", - розповіла вона.
За словами Корріган, спочатку вона нічого нікому не розповіла. "Що може сказати підліток екс-президентові США? "Гей, хлопче, тобі не слід було так торкатися мене?" - сказала жінка в бесіді з Time. Семеро опитаних журналом людей з оточення Корріган підтвердили, що вона розповідала їм про цей інцидент. Корріган - шоста за рахунком жінка, яка з кінця жовтня публічно звинуватила Буша в домаганнях.
Раніше зі схожими звинуваченнями виступили актриси Хезер Лінд, Джордана Грольнік, письменниця Крістіна Бейкер Клайн, журналістка Ліз Еллен і екс-кандидатка в сенатори штату Мейн Аманда Стейплс. За їхніми словами, інциденти також були під час фотографування з екс-президентом. Представник Буша-старшого Мак Грат заявив виданню, що екс-президент "не мав намірів заподіяти комусь шкоди" і "просить пробачення в тих, кого міг образити під час фотографування".
Буш-старший був президентом США з 1989 по 1993 рік. До цього він займав посаду голови ЦРУ і віце-президента. Зараз Бушу 93 роки, він пересувається за допомогою інвалідного візка.
Читайте також: ЯБоюсьСказати: Навіщо Україні сексуальна освіта
З початку жовтня в сексуальних домаганнях у США були публічно звинувачені продюсер Харві Вайнштейн, режисер Джеймс Тобек, актори Кевін Спейсі та Дастін Хоффман, а також комік Луї Сі Кей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа