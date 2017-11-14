Джорджа Буша-старшого звинуватили в домаганнях до неповнолітньої

З кінця жовтня вже шість жінок звинуватили екс-президента в домаганнях

Екс-президента США Джорджа Буша-старшого звинуватили в сексуальних домаганнях до 16-річної дівчини.

2003 року на заході в офісі ЦРУ в місті Вудлендс у Техасі 79-річний екс-президент вхопив 16-річну Розлін Корріган за сідниці під час групового фотографування, - повідомляє видання Time.

На захід дівчина прийшла в супроводі своїх батьків. "Моєю першою реакцією був абсолютний жах", - розповіла вона.

За словами Корріган, спочатку вона нічого нікому не розповіла. "Що може сказати підліток екс-президентові США? "Гей, хлопче, тобі не слід було так торкатися мене?" - сказала жінка в бесіді з Time. Семеро опитаних журналом людей з оточення Корріган підтвердили, що вона розповідала їм про цей інцидент. Корріган - шоста за рахунком жінка, яка з кінця жовтня публічно звинуватила Буша в домаганнях.

Раніше зі схожими звинуваченнями виступили актриси Хезер Лінд, Джордана Грольнік, письменниця Крістіна Бейкер Клайн, журналістка Ліз Еллен і екс-кандидатка в сенатори штату Мейн Аманда Стейплс. За їхніми словами, інциденти також були під час фотографування з екс-президентом. Представник Буша-старшого Мак Грат заявив виданню, що екс-президент "не мав намірів заподіяти комусь шкоди" і "просить пробачення в тих, кого міг образити під час фотографування".

Буш-старший був президентом США з 1989 по 1993 рік. До цього він займав посаду голови ЦРУ і віце-президента. Зараз Бушу 93 роки, він пересувається за допомогою інвалідного візка.

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З початку жовтня в сексуальних домаганнях у США були публічно звинувачені продюсер Харві Вайнштейн, режисер Джеймс Тобек, актори Кевін Спейсі та Дастін Хоффман, а також комік Луї Сі Кей.