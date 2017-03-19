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Джорджа Майкла поховають наступного тижня, – ЗМІ

Співак буде похований поруч зі своєю матір’ю
Похорон британського співака Джорджа Майкла відбудеться наступного тижня.
Джорджа Майкла поховають наступного тижня, – ЗМІ Джордж Майкл Фото: Reuters

Про це повідомляє УНН із посиланням на таблоїд Sun.

Зазначається, що Джордж Майкл буде похований поруч зі своєю матір’ю на кладовищі Хайгейт на півночі Лондона.

“Похорон буде з камерною церемонією, дуже мало людей будуть присутні. У каплиці є місця тільки для 30 осіб, так що, крім близьких родичів, там мало хто буде. Всі деталі тримаються в найсуворішому секреті. Більшість гостей дізнаються подробиці буквально за кілька годин до початку церемонії. Це пов’язано з бажанням уникнути появи фанатів, які хочуть побачити церемонію прощання зі своїм кумиром”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, британський музикант Джордж Майкл помер 25 грудня 2016 на 54-му році життя. Тоді результати розтину тіла Майкла не допомогли визначити причини його смерті. Зазначалося, що смерть всесвітньо відомого британського співака Джорджа Майкла могла настати від передозування наркотиками.

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19 03 2017 21:00
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