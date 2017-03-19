Джорджа Майкла поховають наступного тижня, – ЗМІ

Похорон британського співака Джорджа Майкла відбудеться наступного тижня.

Про це повідомляє УНН із посиланням на таблоїд Sun.

Зазначається, що Джордж Майкл буде похований поруч зі своєю матір’ю на кладовищі Хайгейт на півночі Лондона.

“Похорон буде з камерною церемонією, дуже мало людей будуть присутні. У каплиці є місця тільки для 30 осіб, так що, крім близьких родичів, там мало хто буде. Всі деталі тримаються в найсуворішому секреті. Більшість гостей дізнаються подробиці буквально за кілька годин до початку церемонії. Це пов’язано з бажанням уникнути появи фанатів, які хочуть побачити церемонію прощання зі своїм кумиром”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, британський музикант Джордж Майкл помер 25 грудня 2016 на 54-му році життя. Тоді результати розтину тіла Майкла не допомогли визначити причини його смерті. Зазначалося, що смерть всесвітньо відомого британського співака Джорджа Майкла могла настати від передозування наркотиками.