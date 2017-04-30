НОВИНИБританський боксер Ентоні Джошуа нокаутував українця Володимира Кличка в одинадцятому раунді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Джошуа нокаутував Володимира Кличка, - ФОТО
Кличко тричі опинявся в нокдауні
Фото: reuters.com
Володимир програв поєдинок, у якому вирішувалася доля титула чемпіона світу за версією IBF і вакантний титул "суперчемпіона" світу за версією WBA в суперважкій вазі.
Фото: Reuters
Перші раунди боксери провели в розвідці та обмінялися декількома ударами. Першим свого досян британець. Уже в п'ятому раунді Кличко опинився на настилі після потужної атаки Джошуа. Володимир отримав розсічення та диво зумів продовжити бій.
Фото: Reuters
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Однак вже в наступній трихвилинці Володимир відповів тим же. Кличко пробив потужний правий прямий і суперник опинився в нокдауні. Володимир міг завершити бій, однак в певний момент зупинився та не добив свого молодого опонента.
Фото: Getty Images
В 11-му раунді Володимир пропустив важкий аперкот і двічі опинився на настилі. Наприкінці раунду рефері зупинив бій.
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