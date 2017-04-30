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Джошуа нокаутував Володимира Кличка, - ФОТО

Кличко тричі опинявся в нокдауні
Британський боксер Ентоні Джошуа нокаутував українця Володимира Кличка в одинадцятому раунді.
Джошуа нокаутував Володимира Кличка, - ФОТО Фото: reuters.com

Володимир програв поєдинок, у якому вирішувалася доля титула чемпіона світу за версією IBF і вакантний титул "суперчемпіона" світу за версією WBA в суперважкій вазі.


Фото: Reuters

Перші раунди боксери провели в розвідці та обмінялися декількома ударами. Першим свого досян британець. Уже в п'ятому раунді Кличко опинився на настилі після потужної атаки Джошуа. Володимир отримав розсічення та диво зумів продовжити бій.


Фото: Reuters

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Однак вже в наступній трихвилинці Володимир відповів тим же. Кличко пробив потужний правий прямий і суперник опинився в нокдауні. Володимир міг завершити бій, однак в певний момент зупинився та не добив свого молодого опонента.


Фото: Getty Images

В 11-му раунді Володимир пропустив важкий аперкот і двічі опинився на настилі. Наприкінці раунду рефері зупинив бій.

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30 04 2017 00:57
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