Джошуа нокаутував Володимира Кличка, - ФОТО

Британський боксер Ентоні Джошуа нокаутував українця Володимира Кличка в одинадцятому раунді.

Володимир програв поєдинок, у якому вирішувалася доля титула чемпіона світу за версією IBF і вакантний титул "суперчемпіона" світу за версією WBA в суперважкій вазі.



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Перші раунди боксери провели в розвідці та обмінялися декількома ударами. Першим свого досян британець. Уже в п'ятому раунді Кличко опинився на настилі після потужної атаки Джошуа. Володимир отримав розсічення та диво зумів продовжити бій.



Фото: Reuters

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Однак вже в наступній трихвилинці Володимир відповів тим же. Кличко пробив потужний правий прямий і суперник опинився в нокдауні. Володимир міг завершити бій, однак в певний момент зупинився та не добив свого молодого опонента.



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В 11-му раунді Володимир пропустив важкий аперкот і двічі опинився на настилі. Наприкінці раунду рефері зупинив бій.