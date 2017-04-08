Джошуа відреагував на слова Кличка про передачу йому естафети

Британський чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа відповів на слова Володимира Кличка про передачу йому естафети після завершення кар'єри українцем.

У своєму акаунті в Twitter британський спортсмен зазначив, що буде радий почути поради українця про те, як зберегти свої титули протягом 10 років.

"Повага чемпіону, ми запалили ринг у квітні", - нагадав про весняний бій проти Кличка Джошуа, в якому обидва побували в нокдауні.

Раніше українець зробив послання для свого попереднього суперника Ентоні Джошуа, в якому заявив, що передає йому естафету після завершення кар'єри.

Напередодні Володимир Кличко оголосив про завершення своєї спортивної кар'єри.

Раніше в титульному поєдинку Джошуа переміг технічним нокаутом Кличко в 11-му раунді. У період 2004-2015 років український боксер залишався непереможним на професійному рингу.

За свою кар'єру Володимир став олімпійським чемпіоном з боксу у надважкій ваговій категорії (1996 рік). Став чемпіоном світу з боксу у важкій ваговій категорії за версіями WBO (2000-2003 роки, 2008-2015 роки), IBF (2006-2015 роки), IBO (2006-2015 роки), The Ring (2009-2015 роки), WBA (2011-2015 роки).

Володимир провів 69 професійних боїв, з яких виграв 64 та програв 5. В останньому бою Володимир Кличко програв британцю Ентоні Джошуа.