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Джузеппе Конте відмовився формувати уряд Італії

Конте, якого висунули на посаду прем'єр-міністра Італії, після зустрічі з президентом країни Серджо Маттареллою відмовився від спроб сформувати уряд
Висунутий коаліцією двох партій Італії "Рух п'яти зірок" та "Ліга Півночі" на посаду прем'єр-міністра Джузеппе Конте відмовився від мандата на формування уряду країни.
Джузеппе Конте відмовився формувати уряд Італії Фото: bbc.com

Про це ввечері в неділю, 27 травня, повідомили в адміністрації італійського президента Серджо Маттарелли, пише DW.

Конте заявив, що він "доклав максимум зусиль, уваги, щоб виконати це завдання".

Як зазначає інформагенція Reuters, крок, який зробив Конте, збільшує імовірність дострокових виборів в Італії цього року.

Маттарелла, який послідовно дотримується проєвропейського курсу, відмовився погодити кандидатуру міністра економіки. На цю посаду коаліція запропонувала 81-річного євроскептика Паоло Савону, який міг просувати вихід Італії із Єврозони. Маттерелла у телезверненні повідомив, що невдовзі оголосить про рішення щодо подальших дій.

Лідер "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо назвав відхилення президентом Італії кандидатури Савони "неприйнятним". Лідер партії "Ліга Півночі" Маттео Сальвіні наполягав на цій кандидатурі. Ввечері в неділю Сальвіні заявив, що не терпітиме подальшого впливу президента на формування уряду і що італійці не повинні бути "рабами німців чи французів", цитує інформагенція dpa.

54-річний Джузеппе Конте, професор права з Флоренції, ще жодного разу не обирався до парламенту. Конте родом з півдня Італії та представляє "Рух п'яти зірок".

18 травня "Ліга Півночі" та "Рух п'яти зірок" представили свою урядову програму. Серед іншого програма передбачає відмову від заходів економії, а також зниження податків, що, на думку експертів, призведе до подальшого зростання і без того чималого державного боргу Італії.

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27 05 2018 22:29
ТЕГИ: Італія, уряд
МЕДІА
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