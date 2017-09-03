Джигурда отримав паспорт бойовиків "ДНР/ЛНР"

Актор відвідав територію Донецького аеропорту і поспілкувався з бойовиками

Бойовики "ДНР" видали паспорт акторові Микиті Джигурді.

"Я пишаюся, що став громадянином "Донецької народної республіки", - сказав Джигурда, повідомляють "РИА Новости".

Він додав, що ще кілька днів затримається на території ОРДО.

Актор зазначив, що відвідав територію Донецького аеропорту і поспілкувався з бойовиками.

Нагадаємо, що 18 лютого президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР".

Президент України Петро Порошенко назвав визнання Росією паспортів так званих "ДНР" та "ЛНР" черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

Раніше повідомляли, що російський актор Олександр Панкратов-Чорний підтримав бойовиків Донбасу, приїхавши до них з концертом.