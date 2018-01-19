Джима може взяти участь у мас-старті в Антхольці

Тренер жіночої збірної України з біатлону Григорій Шамрай розповів про стан здоров'я Юлії Джими й Анастасії Меркушіної.

"Меркушина навряд чи братиме участь навіть у мас-старті в Антхольці. Потрібно щоб вона була, по-перше, повністю здорова. Або є інший варіант: багато хто, напевно, відмовиться від цієї гонки, і тоді Настя зможе пройти за квотою учасників", - розповів він в інтерв'ю XSPORT.

За його словами, Юлія Джима вже почала видужувати. Зараз пробуємо її на тренуванні, якщо все буде добре, то в мас-старті вона братиме участь.

"Ми знали, що якщо хочемо краще виступити на цьому етапі, то ми повинні були розташовуватися десь нижче на тисячу метрів, щоб сюди піднятися і нормально змагатися з іншими. Але ми мали на меті набрати так звані "високогірні дні" перед участю в Олімпійських іграх. Ми тут тиждень уже на висоті 1600 метрів, після чого перелітаємо в Алмати, де теж близько півтори тисячі метрів над рівнем моря. Тобто на цьому етапі ми з усією відповідальністю йшли на цей крок", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше українська біатлоністка Віта Семеренко зуміла виграти бронзову медаль на етапі Кубка світу в Оберхофі.