Джима виграла спринт на чемпіонаті Європи з біатлону, випередивши двох росіянок, - ВІДЕО

Юлія не допустила жодного промаху на стрільбі

Українська біатлоністка Юлія Джима виграла спринтерську гонку на чемпіонаті Європи з біатлону серед жінок.

Здобути переконливу перемогу українці допомогло те, що Юлія не допустила жодного промаху на стрільбі.

Другою фінішну лінію у польському місті Душніки-Здруй перетнула росіянка Світлана Слєпцова, а третьою стала її співвітчизниця Ірина Старих.

Раніше на цьому ж чемпіонаті Європи бронзу виграла українка Меркушина.

Нагадаємо, що українець Сергій Семенов виграв бронзову нагороду у гонці на 20 км на етапі Кубка світу з біатлону.