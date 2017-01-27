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Джима виграла спринт на чемпіонаті Європи з біатлону, випередивши двох росіянок, - ВІДЕО

Юлія не допустила жодного промаху на стрільбі
Українська біатлоністка Юлія Джима виграла спринтерську гонку на чемпіонаті Європи з біатлону серед жінок.
Джима виграла спринт на чемпіонаті Європи з біатлону, випередивши двох росіянок, - ВІДЕО Юлія Джима. Фото: AFP

Здобути переконливу перемогу українці допомогло те, що Юлія не допустила жодного промаху на стрільбі.

Другою фінішну лінію у польському місті Душніки-Здруй перетнула росіянка Світлана Слєпцова, а третьою стала її співвітчизниця Ірина Старих.

Раніше на цьому ж чемпіонаті Європи бронзу виграла українка Меркушина.

Нагадаємо, що українець Сергій Семенов виграв бронзову нагороду у гонці на 20 км на етапі Кубка світу з біатлону.

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27 01 2017 16:38
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