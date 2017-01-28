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Джима виграла срібло на Чемпіонаті Європи з біатлону

Українську біатлоністку випередила суперниця з Росії
У польському місті Душники-Здруй завершилася жіноча гонка переслідування чемпіонату Європи з біатлону.
Джима виграла срібло на Чемпіонаті Європи з біатлону Юлія Джима. Фото: biathlon.com.ua

Українка Юлія Джима зуміла завоювати срібну медаль. Наша спортсменка, яка стартувала першою з півхвилинною перевагою над найближчими суперницями, допустила по ходу гонки два промахи на вогневих рубежах у "стійці" і фінішувала з відставанням від переможниці 19,8 секунди, інформує УНІАН.

Чемпіонкою Європи стала росіянка Ірина Старих з результатом 30 хвилин 04.4 секунди (0 промахів), третє місце - у ще однієї росіянки Світлани Слєпцової - 32,1 секунди.

Нагадаємо, що 27 січня українська біатлоністка Юлія Джима виграла спринтерську гонку на чемпіонаті Європи з біатлону серед жінок.

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28 01 2017 15:57
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