"Дзвоніть, кричіть, пишіть політикам": громадські діячі Чехії закликали звільнити Сенцова

Низка чеських громадських діячів Чехії записали відеозвернення до політиків та інших країн із закликом звільнити українського політв'язня Олега Сенцова.

Відео оприлюднив львівський публіцист Радко Мокрик.

На захист українського режисера виступили чеські письменники, історики вчені та педагоги.

"Наш обов’язок заступитися за несправедливо засуджених людей. Наша країна мала трагічний досвід політичних процесів: 50 років російської несправедливості. Тому я закликаю уряди всіх демократичних країн заступитись за всіх несправедливо ув’язнених в Росії, а зокрема Олега Сенцова", — заявив Марек Гілшер, лікар та педагог.

Режисер Редіф Шпачек порівняв анексію Криму Росією з подіями 1968 року у Чехії.

"Для нас чехів, наріжним каменем нашої новітньої історії є 1968 рік та радянське вторгнення. Тепер історія повторюється. За схожих обставин в Криму заарештували та ув’язнили українського режисера Олега Сенцова. Зараз він голодує в російській в’язниці. Я закликаю всіх чеських політиків чинити тиск на РФ, зокрема на президента Путіна", — сказав режисер.

"Олег Сенцова голодує в російській в’язниці, щоб нагадати, що відбувається в російських тюрмах, де сидить не лише він, а й інші понад 60 незаконно засуджених громадян. Він намагається нагадати про те, що відбувається величезна несправедливість. І він правий, ми вже до цього звикли, ми не здатні протистояти тому, що коїться практично на наших кордонах", — наголосила Петра Прохазкова, чеська журналістка.

Звільнити Сенцова також закликав чеський професор-історик Мартін Путна: "Друзі, Путін отримує все, що йому заманеться: Лондон, Крим, Прага — все одно. І ось цього разу Сенцов. Але це може трапитись будь з ким, хто не буде мовчати. Тому прошу вас, дзвоніть, кричіть, пишіть політикам. Чоловік там в тюрмі помирає. Хто буде наступним".

Звільнити українського політв'язня закликали також соціологиня та колишня дисидентка Чехії Їржина Шіклова, а також Тереза Семотамова — письменниця та перекладачка ПЕН Клуб Чехії.

Нагадаємо, Олег Сенцов, засуджений до 20 років в'язниці за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, голодує з 14 травня. Він вимагає від російської влади відпустити на свободу 64 українців, яких називає політв'язням (при цьому не вимагає власного звільнення).

У Росії понад 130 діячів науки та культури підписалися під спільним зверненням із закликом відпустити на свободу українського режисера Олега Сенцова.

Також 363 активісти і відомі особи поставили підписи під листом на ім'я канцлерки ФРН Ангели Меркель і міністра закордонних справ Хайко Мааса із закликом взяти участь у вирішенні долі українського режисера Олега Сенцова.