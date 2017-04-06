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Дзюдоїстка Тарасова виграла "золото" на румунському етапі Кубка Європи

Це вже друге "золото" українців на цьому етапі
Українська спортсменка Галина Тарасова здобула золоту медаль на етапі відкритого Кубка Європи з дзюдо, який завершився в румунському Бухаресті.
Дзюдоїстка Тарасова виграла "золото" на румунському етапі Кубка Європи Фото: ukrinform.com

Про це повідомляє "Укрінформ".

Тарасова виграла золоту медаль у ваговій категорії понад 78 кг, перемігши у фіналі свою співвітчизницю Василину Кириченко, якій дісталося "срібло".

Бронзовими призерами стали українці Анастасія Сапсай (понад 78 кг), Андрій Колесник (понад 100 кг) і Антон Савицький (100 кг)

Нагадаємо, в перший день турніру "золото" у ваговій категорії до 66 кг завоював Геворг Хачатрян з Дніпра.

Збірна України посіла друге місце в загальнокомандному заліку серед 29 країн, пропустивши вперед лише дзюдоїстів Франції, на рахунку яких 4 "золота", 2 "срібла" і 3 "бронзи".

Нагадаємо, українські спортсмени завоювали два золота в перший день чемпіонату Європи з дзюдо у Варшаві.

Відстороненого голову Державної фіскальної служби Романа Насірова обрали президентом Федерації дзюдо України.

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04 06 2017 22:15
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