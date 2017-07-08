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У Києві п'яний водій збив двох дітей: загинула дівчина

Водій хотів зловити таксі, щоб втекти з місця аварії
На Осокорках у Києві п’яний водій Chevrolet Lacetti на великій швидкості вилетів з дороги і збив двох дівчат 2006 та 2008 року народження, одна з них померла.
У Києві п Фото: facebook.com/KyivOperativ

Трагедія сталась 6 серпня ввечері. За словами свідків, водій рухався зі сторони "шлюзів", почав обганяти потік автомобілів на повороті, після чого різко повернувся у свій ряд, від чого його автівку почало кидати у різні сторони, а потім і зовсім вилетів з дороги, повідомляє "Київ Оперативний".

Після зіткнення із дітьми, він зупинився за 50 метрів. Хотів зловити таксі, щоб втекти з місця аварії, але люди його затримали. 

Повідомляється, що одна з дівчаток померла в машині швидкої допомоги. Другу з важкими травмами госпіталізували. Тест на стан алкогольного сп'яніння водія показав 2,23 проміле.

Нагадаємо, що троє людей постраждали внаслідок зіткнення військового бронетранспортера та мікроавтобуса.

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07 08 2017 08:40
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