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ЕБРР виділив “Укрзалізниці” 150 млн євро кредиту на будівництво колії

Загальна вартість проекту становить орієнтовно 300 млн євро
Європейський банк реконструкції та розвитку надасть "Укрзалізниці" 150 мільйонів євро кредиту для будівництва колії Долинська - Миколаїв - Колосівка.
ЕБРР виділив “Укрзалізниці” 150 млн євро кредиту на будівництво колії Фото: twitter.com/marinma_aranda

"ЄБРР надає кредит в обсязі 150 млн євро для будівництва другої колії, електрифікації та модернізації систем сигналізації і зв'язку на напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка. Відповідну угоду було підписано 30 грудня", -  повідомили на сайті Мінінфраструктури.

Загальна вартість проекту становить орієнтовно 300 млн євро. Решту 150 млн надасть Європейський інвестиційний банк, з яким підписали відповідну угоду в грудні минулого року.

За словами міністра Мінінфраструктури Володимира Омеляна, реалізація Проекту дозволить підвищити пропускну спроможності залізничного напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка, який пролягає територією Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей. Це має дозволити збільшити швидкість руху вантажних поїздів на 20-25%, що зменшить термін перевезень та знизить експлуатаційні витрати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" отримає 30 локомотивів General Electric.

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30 12 2017 13:30
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