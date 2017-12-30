ЕБРР виділив “Укрзалізниці” 150 млн євро кредиту на будівництво колії
"ЄБРР надає кредит в обсязі 150 млн євро для будівництва другої колії, електрифікації та модернізації систем сигналізації і зв'язку на напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка. Відповідну угоду було підписано 30 грудня", - повідомили на сайті Мінінфраструктури.
Загальна вартість проекту становить орієнтовно 300 млн євро. Решту 150 млн надасть Європейський інвестиційний банк, з яким підписали відповідну угоду в грудні минулого року.
За словами міністра Мінінфраструктури Володимира Омеляна, реалізація Проекту дозволить підвищити пропускну спроможності залізничного напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка, який пролягає територією Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей. Це має дозволити збільшити швидкість руху вантажних поїздів на 20-25%, що зменшить термін перевезень та знизить експлуатаційні витрати.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" отримає 30 локомотивів General Electric.
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