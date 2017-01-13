Е-декларації 29 нардепів перевірять позапланово, - ГПУ

Під час опрацювання декларацій народних обранців з'ясували, що деякі факти у цих документах мають певні невідповідності

Генеральна прокуратура вирішила позапланово перевірити електронні декларації 29 народних депутатів.

Під час опрацювання декларацій народних обранців з'ясували, що деякі факти у цих документах мають певні невідповідності. Зокрема є невідповідності між задекларованими грошовими коштами та офіційно отриманими доходами декларантів, з яких сплачені податки та обов’язкові платежі відповідно до вимог Податкового Кодексу.

"Так відповідно до наявної інформації один з народних обранців у період з 2001 по 2016 роки отримав дохід у сумі 600 тисяч гривень. Втім за даними електронної декларації за 2015 рік останньому належать грошові кошти у розмірі майже 22 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

Повідомляється, що невідповідності зустрічаються не лише у одній декларації, саме тому Генпрокуратура та ДФС вирішили провести документальну позапланову перевірку щодо 29 нардепів. Це робиться для того, щоб встановити легальність походження задекларованих коштів, а також повноту сплати декларантами та їхніми податковими агентами належних сум податків до бюджету.

Зазначимо, Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження проти нардепа від БПП Руслана Демчака, порушене за підозрою в ухилянні від сплати податків після того, як депутат вказав в електронній декларації, що зберігає 133 млн грн готівкою.

В грудні Генеральна прокуратура почала розслідувати можливе ухилення від сплати податків п'ятьма депутатами Верховної Ради - Нестором Шуфричем (фракція "Опозиційний блок"), Русланом Демчаком (фракція "Блок Петра Порошенка"), Геннадієм Бобовим (група "Відродження"), Олександром Супруненком і В'ячеславом Константиновським (обидва - позафракційні).