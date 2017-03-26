Е-декларації мають подавати лише посадовці ЗСУ, - НАЗК

Раніше ВРУ затвердила зміни до електронного декларування, яким військовослужбовців-контрактників та мобілізованих бійців звільняють від обов'язку заповнювати електронні декларації

З числа військовослужбовців Збройних Сил України до суб’єктів декларування, визначених Законом, належать лише військові посадові особи.

Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", прийнятому у 2014 році, подавати е-декларації зобов’язані військові посадові особи ЗСУ. При цьому, згідно із Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", військові посадовці – це військовослужбовці, які обіймають штатні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або які спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків.

"З огляду на викладене вбачається, що з числа військовослужбовців Збройних Сил України до суб’єктів декларування, визначених Законом, належать лише військові посадові особи", - про це йдеться у відповіді НАЗК на запит народного депутата Андрія Журжія.

Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада України затвердила зміни до електронного декларування, яким військовослужбовців-контрактників та мобілізованих бійців звільняють від обов'язку заповнювати електронні декларації.

Водночас Чорновол відкликала внесену раніше норму про вимогу декларування доходів редакторів та засновників ЗМІ.

Окрім того, Верховна Рада спробувала, але не змогла відмінити результати голосування за зміни до е-декларування, яким військових звільняють від обов'язку заповнювати електронні декларації.