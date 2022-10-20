Ефективність української ППО становить 64% – Генштаб

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що ефективність системи протиповітряної оборони України становить 64%.

Про це він сказав на брифінгу 20 жовтня.

За словами Громова, 81 ракету із 126 застосованих росією в Україні було знищено.

Він зазначив, що аналіз характеру застосування противником ракетного озброєння за минулий період показує різке та суттєве збільшення його інтенсивності.

"Так, з 10 жовтня противник випустив 154 ракети по території України, що порівняно з першою декадою місяця, більше майже у сім разів. У першій декаді було випущено 21 ракету", – розповів Громов.

За його словами, основним типом ракетного озброєння, яке застосовував противник протягом минулого періоду, стали крилаті ракети повітряного базування.

"Кількість застосованих ракет – 83 одиниці – перевищила кількість ракет цих типів, застосованих протягом чотирьох місяців: червня, липня, серпня та вересня. У той період було застосовано лише 43 ракети", – заявив Громов.

Він додав, що майже третину (29% від застосованих ракет) склали крилаті ракети морського базування типу "Калібр", які також не застосовувалися протягом попереднього періоду. Крім того, противник збільшив інтенсивність застосування крилатих ракет наземного базування, застосував вісім ракет, тоді як за попередній період застосував лише одну ракету по території України.

"Аналіз характеру застосування противником дронів-камікадзе типу Shahed 136 за минулий період також показує різке збільшення його інтенсивності. З 10 жовтня противник застосував 176 безпілотних літальних апаратів по об'єктах на території України, що в порівнянні з попередньою декадою, більше у 2,5 рази", – поінформував Громов.

За його словами, із застосованих противником за останній тиждень 65 дронів 27 одиниць було випущено з території Білорусі.

Раніше повідомлялось, що Іран направить до росії інструкторів з використання дронів-камікадзе.