Ефіопія та Еритрея підписали декларацію про укладення миру
Так завершився один із найкривавіших міждержавних конфліктів у Африці, пише ВВС.
Прем'єр Ефіопії Абій Ахмед та президент Ефіопії Ісайяс Афеверкі заявили про підписання декларації під час зустрічі у понеділок. Лідери країн погодилися з тим, що "започаткована нова ера миру та дружби".
Еритрея - колишня італійська колонія, яку в 1941 році звільнили від італійських військ британці. 1952 року вони передали її до складу Ефіопії.
На території Еритреї не припинялася партизанська війна проти ефіопського уряду, і в 1993 році, після поразки ефіопського комуністичного режиму, країна отримала незалежність.
Незабаром відносини двох країн зіпсувалися, що було ударом по ефіопській економіці - місцеві підприємства вели торгівлю через еритрейські порти.
У травні 1998 року Еритрея розпочала війну проти Ефіопії за спірні території в прикордонному регіоні Бадме.
Активні бої у регіоні тривали понад два роки, до червня 2000 року, й забрали десятки тисяч життів з обох країн. Еритрейський президент Ісайяс Афеверкі визнав загибель 19 тисяч еритрейських солдат під час війни. Згідно з оцінками International Crisis Group, кількість жертв з обох сторін становила 70-100 тисяч людей.
Мирний договір між двома країнами, укладений у грудні 2000 року за посередництва Алжиру, так і не був реалізований.
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