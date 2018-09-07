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Ефіопія та Еритрея підписали декларацію про укладення миру

Згідно з оцінками International Crisis Group, кількість жертв з обох сторін становила 70-100 тисяч людей
Лідери Ефіопії та Еритреї підписали декларацію, яка проголошує, що "стан війни, який існував між двома країнами, закінчився".
Ефіопія та Еритрея підписали декларацію про укладення миру Прем'єр Ефіопії Абій Ахмед (зліва) та президент Еритреї Ісайяс Афеверкі. Фото: HAWELTI

Так завершився один із найкривавіших міждержавних конфліктів у Африці, пише ВВС.

Прем'єр Ефіопії Абій Ахмед та президент Ефіопії Ісайяс Афеверкі заявили про підписання декларації під час зустрічі у понеділок. Лідери країн погодилися з тим, що "започаткована нова ера миру та дружби".

Еритрея - колишня італійська колонія, яку в 1941 році звільнили від італійських військ британці. 1952 року вони передали її до складу Ефіопії.

На території Еритреї не припинялася партизанська війна проти ефіопського уряду, і в 1993 році, після поразки ефіопського комуністичного режиму, країна отримала незалежність.

Незабаром відносини двох країн зіпсувалися, що було ударом по ефіопській економіці - місцеві підприємства вели торгівлю через еритрейські порти.

У травні 1998 року Еритрея розпочала війну проти Ефіопії за спірні території в прикордонному регіоні Бадме.

Активні бої у регіоні тривали понад два роки, до червня 2000 року, й забрали десятки тисяч життів з обох країн. Еритрейський президент Ісайяс Афеверкі визнав загибель 19 тисяч еритрейських солдат під час війни. Згідно з оцінками International Crisis Group, кількість жертв з обох сторін становила 70-100 тисяч людей.

Мирний договір між двома країнами, укладений у грудні 2000 року за посередництва Алжиру, так і не був реалізований.

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09 07 2018 16:40
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