е-гривня! НБУ презентував концепт електронних грошей України
Національний банк України презентував проєкт концепції е-гривні, як цифрових грошей. Презентація пройшла для представників банків, небанківських фінансових установ та ринку віртуальних активів для обговорення та отримання зворотного зв’язку, повідомляється на сайті державного регулятора.
Проєкт передбачає визначення е-гривні, як електронної форми грошової одиниці України, що буде прямим зобов’язанням центрального банку. На думку регулятора, е-гривня має виконувати всі функції грошей та стати доповненням до готівкової та безготівкової форм гривні, а також бути доступною для використання для всіх верств населення, державних органів, юридичних осіб, банків та небанківських фінансових установ.
"Розробка та впровадження е-гривні може стати наступним кроком еволюції платіжної інфраструктури України, сприятиме цифровізації економіки, подальшому поширенню безготівкових розрахунків, зменшенню їх вартості, зростанню рівня їх прозорості і підвищенню довіри до національної валюти загалом", – зазначає заступник голови НБУ Олексій Шабан.
Під час обговорення з учасниками ринку Національний банк презентував також можливий дизайн е-гривні, її архітектуру, характеристики та переваги для надавачів платіжних послуг.
Зокрема, очікується, що використання технологічної платформи для миттєвих розрахунків е-гривнею, програмування послуг та аналізу потоків даних створить широкі можливості для виникнення нових бізнес-кейсів, цифровізації послуг, залучення нових клієнтів, оптимізації витрат тощо.
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