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"Эхо Москвы" запускає передачу по-українськи "А шо там у хохлів"

Назву і концепцію ще опрацьовують
Радіо "Эхо Москвы" повідомило, що починає випускати передачу українською мовою. Її робоча назва - "А шо там у хохлів", але назву і концепцію ще опрацьовують.
"Эхо Москвы" запускає передачу по-українськи "А шо там у хохлів" Фото: з вільних джерел

Про запуск нової програми ведучий Олексій Соломін оголосив у неділю в ефірі шоу "Ганапольський. Підсумки без Євгена Кисельова".

Передача виходитиме щосереди о 16:35 за московським часом.

"Взявся вчити українську мову. [Ведучий "Эха Москвы"] Олексій Наришкін позаздрив мені... і ми вирішили, що разом будемо вчити українську мову. А оскільки часу в нас мало, ми в основному працюємо, ми будемо вчити його українською", - цитує Соломіна BBC.

Соломін закликав слухачів дзвонити в ефір програми і ставити запитання українською, а також запропонував співведучому Матвію Ганапольському "скласти їм компанію".

"І ми всі разом влаштували б в ефірі "Эха Москвы" півгодини українською мовою. І цю програму ми назвали "А шо там у хохлів", - заявив ведучий.

"Я дивлюся нормально [на це], буду розповідати якісь речі, що відбуваються в Україні по-українськи", - відповів Ганапольський Соломіну. При цьому він пожартував, що в середу рівно о 17:00 "Эхо" закриє російська влада.

Нагадаємо, у Росії прокоментували заяву секретаря РНБО України Олександра Турчинова про в'їзд російських громадян в Україну за біометричними паспортами.

 
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26 06 2017 11:38
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