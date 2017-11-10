Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Екг-глава партії "Альтернатива для Німеччини" створила новий рух

У нового руху поки немає програми, але є назва "Синя партія"
Колишня очільниця партії "Альтернатива для Німеччини" (АДН) Фрауке Петрі створила новий рух, куди тепер переходять активісти партії.
Екг-глава партії "Альтернатива для Німеччини" створила новий рух Фрауке Петрі. Фото: DW

Німецька преса передбачає розпад найбільшої ультраправої партії Німеччини

Фрауке Петрі ще до виходу з партії створила свій власний рух. Про це в середу з посиланням на радника Петрі повідомила телерадіокомпанія MDR Sachsen. У нового руху поки немає програми, але є назва "Синя партія" і гасло: "Вільні і консервативні".

Про те, що Петрі організувала власну партію, напередодні повідомила газета Bild. За даними видання, рух було зареєстровано ще 17 вересня, за тиждень до парламентських виборів в ФРН.

За підсумками виборів 24 вересня АДН отримала 12,6% голосів, сформувавши третю за величиною фракцію в Бундестазі, поступаючись лише традиційним великим партіям: блоку ХДС / ХСС Ангели Меркель і СДПН Мартіна Шульца.

Згодом Фрауке Петрі заявила, що залишить свою посаду. Видання Rheinische Post повідомило, що чоловік Петрі Маркус Претцелл також вирішив залишити АдН.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 10 2017 18:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.