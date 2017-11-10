Екг-глава партії "Альтернатива для Німеччини" створила новий рух
Німецька преса передбачає розпад найбільшої ультраправої партії Німеччини
Фрауке Петрі ще до виходу з партії створила свій власний рух. Про це в середу з посиланням на радника Петрі повідомила телерадіокомпанія MDR Sachsen. У нового руху поки немає програми, але є назва "Синя партія" і гасло: "Вільні і консервативні".
Про те, що Петрі організувала власну партію, напередодні повідомила газета Bild. За даними видання, рух було зареєстровано ще 17 вересня, за тиждень до парламентських виборів в ФРН.
За підсумками виборів 24 вересня АДН отримала 12,6% голосів, сформувавши третю за величиною фракцію в Бундестазі, поступаючись лише традиційним великим партіям: блоку ХДС / ХСС Ангели Меркель і СДПН Мартіна Шульца.
Згодом Фрауке Петрі заявила, що залишить свою посаду. Видання Rheinische Post повідомило, що чоловік Петрі Маркус Претцелл також вирішив залишити АдН.
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