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Екіпаж судна "Норд" не покарали за незаконний перетин кордону

Досудове розслідування щодо капітана судна "Норд" завершено
Екіпаж кримського риболовецького судна "Норд" не понесе адміністративної відповідальності за незаконний перетин кордону України, оскільки збіг термін розгляду справи в суді.
Екіпаж судна "Норд" не покарали за незаконний перетин кордону Фото: youtube.com

Речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян назвав маніпуляцією інформацію про те, що суд нібито зняв звинувачення з екіпажу риболовецького судна "Норд", інформує "Українська правда".

20 квітня справу про адмінправопорушення передали до Солом’янського райсуду Києва, але той переносив засідання через неявку відповідачів: "Адвокати затягували справу", зазначив він.

"Термін розгляду таких справ становив 3 місяці, тому 23 липня суд дійсно закрив справу про перетин кордону в "Жулянах", – повідомив Слободян.

Тепер набули чинності зміни до законодавства – і термін розгляду таких справ уже становить рік.

Позиція української сторони щодо незаконності дій екіпажу залишається незмінною, але штраф моряки вже не платитимуть.

Як громадяни України вони в будь-який момент можуть повернутися до своїх домівок через пункти пропуску на адміністративній межі з анексованим Росією Кримом, зазначив Слободян.

Минулого року розробляли законопроект №7016, який би дозволив оскаржувати такі рішення судів, але на даний момент такої можливості немає, додав він.
29 серпня капітану "Норда" повідомили про закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою його в незаконному рибному промислі й порушенні порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (ст.249, ст. 332-1 ККУ), повідомила прес-служба прокуратури Криму.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України, будучи капітаном на судні СЧС "Норд", порушив порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї шляхом виходу судна з закритого морського порту "Керч" у Криму", – зазначає прокуратура.

"Окрім того, не маючи дійсних дозвільних документів на проведення промислового вилову водних біоресурсів, громадянин України за допомогою вказаного судна здійснював незаконний рибний промисел в Азовському морі", – додає відомство.

Після ознайомлення підозрюваного та його захисників із матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт скерують до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності та подальшого розгляду по суті.

Нагадаємо, що 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії.

30 березня український суд заарештував судно "Норд". За інформацією "Радіо Свобода", російський глава Криму Сергій Аксенов стверджував, що влада півострова "веде роботу із повернення судна "Норд".

Українські прикордонники заперечують будь-які контакти з владою Криму щодо судна "Норд".

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян розповів, що в діях команди затриманого риболовецького судна "Норд" є ознаки порушення законодавства про незаконний перетин державного кордону України, це адміністративна відповідальність.

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30 08 2018 12:44
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