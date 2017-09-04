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Екіпаж Turkish Airlines прийняв пологи під час польоту

Жінка народила дівчинку
Екіпаж рейсу компанії Turkish Airlines прийняв пологи у вагітної жінки під час польоту.
Екіпаж Turkish Airlines прийняв пологи під час польоту Фото: turkishairlines.com

Нафд Діабі, яка була на 28-му тижні вагітності, народила дівчинку.


Фото: turkishairlines.com

Після посадки літака в аеропорту Уагадугу в Буркіна-Фасо маму і новонароджену дівчинку, яку назвали Кадіжу, доставили в лікарню. Зараз вони перебувають під наглядом лікарів. Про це повідомляється на сайті авіаперевізника.

Ніяких проблем зі здоров'ям у них немає.

Нагадаємо, у 2012 році москвичка Анастасія Козлова народила дитину під час польоту авіарейсу Сімферополь-Москва. Літак змушений був екстрено приземлитись в аеропорту Харкова. Жінка народила у момент, коли лайнер заходив на посадку. 

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09 04 2017 17:55
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