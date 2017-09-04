CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЕкіпаж рейсу компанії Turkish Airlines прийняв пологи у вагітної жінки під час польоту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Екіпаж Turkish Airlines прийняв пологи під час польоту
Жінка народила дівчинку
Фото: turkishairlines.com
Нафд Діабі, яка була на 28-му тижні вагітності, народила дівчинку.
Фото: turkishairlines.com
Після посадки літака в аеропорту Уагадугу в Буркіна-Фасо маму і новонароджену дівчинку, яку назвали Кадіжу, доставили в лікарню. Зараз вони перебувають під наглядом лікарів. Про це повідомляється на сайті авіаперевізника.
Ніяких проблем зі здоров'ям у них немає.
Нагадаємо, у 2012 році москвичка Анастасія Козлова народила дитину під час польоту авіарейсу Сімферополь-Москва. Літак змушений був екстрено приземлитись в аеропорту Харкова. Жінка народила у момент, коли лайнер заходив на посадку.
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09 04 2017 17:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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