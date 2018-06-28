Екіпаж українського судна "ЯМК-0041" у Криму утримується в нелюдських умовах, - адвокат

Екіпаж українського риболовецького судна "ЯМК-0041", що було затримано біля берегів Криму на початку травня, понад півтора місяці утримували без будь-яких санкцій суду на території прикордонного управління ФСБ Росії в Балаклаві "в нелюдських умовах".

"Вони були затримані в морі 4 травня, наступного дня притягли до Балаклави. З 5 травня по 25 червня він [Руслан Скрипник] фактично був позбавлений волі, містився в місцевому "Гуантанамо"- прикордонному управлінні ФСБ на вулиці Новикова в Балаклаві, не будучи затриманим за підозрою або обвинуваченням у вчиненні будь-якого злочину, не будучи заарештованим згідно з рішенням суду, взагалі без будь-яких процесуальних документів - як раб на якомусь острові", - повідомив адвокат одного з моряків (Руслана Скрипника) Сергій Легостов, інформує "Крим.Реалії".

За словами Скрипника, каже адвокат, на рибалок психологічно тиснули, залякували, неодноразово допитували, не допускали адвокатів і консула.

"Його допитували разів десять, при цьому сказали, що ані адвокат, ані консул не належать. Утримували в жахливих умовах, піддавали нелюдському такому, що принижує поводженню. На три доби - з 28 по 30 травня - взагалі замкнули в столярному цеху, включивши фільм на флешці. Водили-виводили, то з автоматами, то без. Були якісь короткочасні зустрічі з дружиною, але перед тим кают-компанію судна обставляли прослуховувальною та відеоапаратурою. За цей час мій підзахисний схуд на 40 кілограмів", - розповів адвокат.

Як повідомив Легостову Скрипник, інших моряків змусили написати заяву, що вони добровільно перебувають у режимній прикордонній зоні ФСБ.

"Останніми днями до 25 червня рибалки влаштували голодування, один з них намагався повіситися. Люди були на межі фізичного і психічного виснаження", - зазначив адвокат.

Як розповів Легостову Скрипник, 25 червня рибалок з Балаклави перевезли в іншу частину Севастополя - Комиші, де оглянули речі й відпустили. Скрипник з дружиною спробували виїхати з міського автовокзалу, але моряка затримали "за хуліганство" після інциденту на вокзалі.

"Закордонний паспорт Скрипнику не видали, випустили в місто з дружиною і речами. Вони відразу поїхали в район автовокзалу. Весь цей час бачили стеження за собою. Приїхавши на автовокзал, також бачили поліцейських і переодягнених у цивільний одяг співробітників прикордонного управління ФСБ, які ходили з автоматами й охороняли їх у Балаклаві. Біля автовокзалу до Руслана підбіг невідомий, попросив закурити, після цього пару разів ударив ззаду по колінах, почав кричати "навіщо ти мене матюкаєш". Натурально провокував правопорушення, щоб створити привід для затримання", - переказав слова підзахисного Легостов.

Як заявив адвокат, підбігли поліцейські затримали Скрипника. У проханні рибалки опитати дружину, свідків, зняти дані з камер відеоспостереження - відмовили. У результаті Скрипника доправили в Нахімовський відділ поліції Севастополя і склали адмінпротокол за хуліганство (ст. 20.1 КоАП Росії).

Нагадаємо, 4 травня ФСБ Росії затримала українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" з припискою в Очакові нібито за незаконний вилов камбали на захід від мису Тарханкут. П'ятьох членів екіпажу доправили до Криму. Капітана судна, Віктора Новицького, заарештували. Російська влада заявляє, що йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Міністерство закордонних справ України скерувало російській стороні ноту протесту, а 7 травня прокуратура Криму порушила кримінальне провадження за фактами захоплення українського судна, а також незаконного позбавлення волі членів його екіпажу.