Екіпажу "Норда" загрожує штраф за спробу незаконно залишити Україну

Представники російського дипкорпусу вдалися до обману, щоб вивезти екіпаж судна "Норд", як громадян РФ, а не України

Членам екіпажу "Норд" загрожує штраф за спробу незаконно перетнути кордон України.

"Вони фактично скоїли правопорушення. Воно ніяких обмежень у праві пересування або у праві виїзду за кордон не передбачає. Ми сумніваємося, що російські паспорти були видані на законних підставах. Документи ми вилучили і склали протоколи про адміністративне правопорушення. Їм загрожує штраф. Буде його стягнуто чи ні, вирішуватиме суд", – повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян, інформує "Радіо Свобода".

Як повідомлялося, у Держприкордонслужбі розповіли, що представники російського дипкорпусу вдалися до обману, щоб вивезти екіпаж судна "Норд", як громадян РФ, а не України.

19 квітня рано вранці двоє українців, членів команди судна "Норд" виїхали з України до Білорусі, пред'явивши документи громадян Росії.

Пізніше прикордонники не пустили на рейс з Києва до Мінська інших 7 членів екіпажу "Норда". Вони надали на прикордонний контроль аналогічні документи громадян РФ, але прикордонники вилучили їх та склали протоколи про чергову спробу незаконного порушення державного кордону України.