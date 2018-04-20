Екіпажу "Норда" загрожує штраф за спробу незаконно залишити Україну
"Вони фактично скоїли правопорушення. Воно ніяких обмежень у праві пересування або у праві виїзду за кордон не передбачає. Ми сумніваємося, що російські паспорти були видані на законних підставах. Документи ми вилучили і склали протоколи про адміністративне правопорушення. Їм загрожує штраф. Буде його стягнуто чи ні, вирішуватиме суд", – повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян, інформує "Радіо Свобода".
Як повідомлялося, у Держприкордонслужбі розповіли, що представники російського дипкорпусу вдалися до обману, щоб вивезти екіпаж судна "Норд", як громадян РФ, а не України.
19 квітня рано вранці двоє українців, членів команди судна "Норд" виїхали з України до Білорусі, пред'явивши документи громадян Росії.
Пізніше прикордонники не пустили на рейс з Києва до Мінська інших 7 членів екіпажу "Норда". Вони надали на прикордонний контроль аналогічні документи громадян РФ, але прикордонники вилучили їх та склали протоколи про чергову спробу незаконного порушення державного кордону України.
Нагадаємо, що 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії.
30 березня український суд заарештував судно "Норд". За інформацією "Радіо Свобода", російський глава Криму Сергій Аксенов стверджував, що влада півострова "веде роботу із повернення судна "Норд".
Українські прикордонники заперечують будь-які контакти з владою Криму щодо судна "Норд".
Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян розповів, що в діях команди затриманого риболовецького судна "Норд" є ознаки порушення законодавства про незаконний перетин державного кордону України, це адміністративна відповідальність.
Як повідомляв iPress.ua, суд у Херсоні обрав запобіжний захід для капітана судна "Норд" Володимира Горбенка, помістивши його під варту. Захист вніс за нього заставу.
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