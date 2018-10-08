CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЕкіпажу судна "Норд", яке затримали в Азовському морі під російським прапором, та українським моряком судна "ЯМК-0041", затриманим представниками окупаційної влади, нададуть допомогу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Екіпажу судна "Норд" та українським морякам судна "ЯМК-0041" нададуть допомогу, - омбудсмен
Про це повідомила уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова за підсумками розмови з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою
Людмила Денісова. Фото: slovoidilo.ua
"Відбулася телефонна розмова з уповноваженою РФ з прав людини Тетяною Москальковою, під час якої обговорили ситуацію навколо моряків суден "Норд" і "ЯМК - 0041". Домовилися про надання їм допомоги", - написала вона у Facebook.
Також, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова провела розмову з російською колегою Тетяною Москальковою. Росія відмовилася обміняти Сенцова на Олексія Седікова.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 08 2018 14:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО "Богдана": перші фото нової української гаубиці з калібром 155-мм
- ВІДЕО У Запоріжжі жителі та члени Нацкорпусу знесли паркан навколо знищеного забудовником парку, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими
- Де починається і закінчується рівність?В рамках міжнародного кінофестивалю "Wiz-Art 2018" охочі могли провести вечір середи у затишному приміщенні Центру міської історії