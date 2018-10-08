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Екіпажу судна "Норд" та українським морякам судна "ЯМК-0041" нададуть допомогу, - омбудсмен

Про це повідомила уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова за підсумками розмови з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою
Екіпажу судна "Норд", яке затримали в Азовському морі під російським прапором, та українським моряком судна "ЯМК-0041", затриманим представниками окупаційної влади, нададуть допомогу.
Екіпажу судна "Норд" та українським морякам судна "ЯМК-0041" нададуть допомогу, - омбудсмен Людмила Денісова. Фото: slovoidilo.ua

"Відбулася телефонна розмова з уповноваженою РФ з прав людини Тетяною Москальковою, під час якої обговорили ситуацію навколо моряків суден "Норд" і "ЯМК - 0041". Домовилися про надання їм допомоги", - написала вона у Facebook.

Також, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова провела розмову з російською колегою Тетяною Москальковою. Росія відмовилася обміняти Сенцова на Олексія Седікова.

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10 08 2018 14:23
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