Екологічні питання Донбасу на контролі Кабміну та Адміністрації Президента, – Семерак

Міністр запевнив, що Донеччина і Луганщина можуть повністю розраховувати на підтримку Мінприроди у реалізації екологічних проектів

Екологічні проблеми східної частини України зараз на контролі уряду та Адміністрації Президента.

Про це сьогодні, 2 липня, повідомив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, який перебуває із робочою поїздкою на Донеччині.

"Помиляється той, хто каже, що Україна ігнорує вирішення екологічних питань на Сході. Ця проблематика на контролі і в Уряду, і в Адміністрації Президента. Бо повернення до нормального життя означає крім відновлених домівок, у першу чергу придатне для життя довкілля. По-іншому ніяк!", – зазначив міністр.

Він підкреслив, що реінтеграція територій, постраждалих внаслідок військових дій, повинна відбуватися з обов'язковим урахуванням екологічної складової. У цьому Мінприроди має підтримку не лише від міжнародних організацій та громадських активістів, але й від керівництва місцевих цивільних адміністрацій.

"Сьогодні мав можливість поговорити на цю тему з Павлом Жебрівським. Донеччина визначила для себе чотири ключових природоохоронних пріоритети. Вони повністю перекликаються з нашими", – повідомив міністр.

По-перше, за його словами, це створення та запуск екологічної системи моніторингу.

"Зокрема, у м. Краматорську сьогодні ознайомився з роботою посту автоматизованої системи моніторингу стану атмосферного повітря. Цей пілотний проект зараз працює у п'яти містах на Донеччині. Серед них і місто Маріуполь, де зосереджено чимало відомих підприємств-забруднювачів", – розповів Семерак.

Він пояснив, що цей проект зараз ще не досконалий і потребує певних доопрацювань, але це хороша база для створення загальнонаціональної системи моніторингу. До кінця літа мають бути також запущені пости моніторингу рівня забруднення водних об'єктів, а згодом стану лісів та грунтів (зокрема, і щодо забруднення у результаті бойових дій), "насправді це новаторський і досить необхідний для України механізм оцінки стану довкілля".

Міністр запевнив, що Донеччина як і Луганщина можуть повністю розраховувати на підтримку Мінприроди у реалізації цього проекту. Крім того, є можливість провести інвентаризацію у цих регіонах інфраструктурних об'єктів, які несуть потенційну загрозу для довкілля. Над цим питанням також зараз активно працює робоча група спільно з цивільно-військовими адміністраціями.

Також на порядку денному реконструкція кількох важливих для регіону очисних споруд, збудованих здебільшого у 60-х роках минулого століття.

Окреме фінансування цього року передбачено на очищення річки Сіверський Донець, де, зокрема, будуть встановлені також пункти моніторингу рівня забруднення басейну річки.

"Для нас також важливо підрахувати збитки, завдані об'єктам ПЗФ на території ведення бойових дій. Ми не приховуємо, що зараз це зробити досить складно, але ми не знімаємо цього питання з порядку денного. Є й хороші новини. Зараз на Донеччині тривають роботи по реконструкції та відновленню дев'яти парків", – повідомив Семерак.

Нагадаємо, Міністерство екології та природних ресурсів України разом з ОБСЄ проведе інвентаризацію об'єктів у Донецькій та Луганській областях, що несуть екологічну та техногенну загрозу.