БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСукупне зростання економіки України в найближчі три роки перевищить 11%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Економіка України в найближчі три роки зросте на 11%, - Данилюк
Інфляція зменшиться до 5%
Фото: dt.ua
"За нашими прогнозами, сукупне зростання ВВП за три наступні роки збільшується більш ніж на 11%", - повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк в ході презентації проекту державного бюджету.
Інфляція, за його словами, зменшиться до 5%.
Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2018 рік прогнозується у розмірі 175,7 мільярда гривень, що на 46,17 мільярда гривень більше, ніж у 2017 році.
Раніше стало відомо, що у проекті держбюджету на 2018 рік визначено доходи в розмірі 877 млрд грн, витрати - 948 млрд гривень.
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