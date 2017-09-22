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Економіка України в найближчі три роки зросте на 11%, - Данилюк

Інфляція зменшиться до 5%
Сукупне зростання економіки України в найближчі три роки перевищить 11%.
Економіка України в найближчі три роки зросте на 11%, - Данилюк Фото: dt.ua

"За нашими прогнозами, сукупне зростання ВВП за три наступні роки збільшується більш ніж на 11%", -  повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк в ході презентації проекту державного бюджету.

Інфляція, за його словами, зменшиться до 5%.

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2018 рік прогнозується у розмірі 175,7 мільярда гривень, що на 46,17 мільярда гривень більше, ніж у 2017 році.

Раніше стало відомо, що у проекті держбюджету на 2018 рік визначено доходи в розмірі 877 млрд грн, витрати - 948 млрд гривень.

 

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22 09 2017 10:45
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