Економіка України в найближчі три роки зросте на 11%, - Данилюк

Сукупне зростання економіки України в найближчі три роки перевищить 11%.

"За нашими прогнозами, сукупне зростання ВВП за три наступні роки збільшується більш ніж на 11%", - повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк в ході презентації проекту державного бюджету.

Інфляція, за його словами, зменшиться до 5%.

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2018 рік прогнозується у розмірі 175,7 мільярда гривень, що на 46,17 мільярда гривень більше, ніж у 2017 році.