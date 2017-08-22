Економіку України можна порівняти за обсягом з економікою однієї з голландських провінцій, - посол
"Територія України - значна, а ось економічні показники як раз незначні. Українську економіку можна порівняти за обсягом з економікою однієї з 12 голландських провінцій - Північної Голландією. Проте, у вашої країни є потенціал. Адже навіть маленька економіка має всі шанси зростання.
І якщо потенціал української економіки правильно використовувати, то виграють усі. ЄС зовсім не зацікавлений, щоб економіка в Україні залишалася на нинішньому рівні. Адже тоді і вигоди від нашої торгівлі теж будуть несуттєвими. І не в інтересах Європи перетворювати Ваше держава в колонію", - сказав посол Нідерландів в Україні, повідомляє Delo.ua.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко звільнив посла у Нідерландах Олександра Горіна.
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