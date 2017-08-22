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Економіку України можна порівняти за обсягом з економікою однієї з голландських провінцій, - посол

Посол каже, що якщо потенціал української економіки правильно використовувати, то виграють усі
Посол Нідерландів в Україні Кейс Ян Рене Кломпенхаувер заявив, що економічні показники України не відповідають її великій території.
Економіку України можна порівняти за обсягом з економікою однієї з голландських провінцій, - посол Кейс Ян Рене Кломпенхаувер. Фото: delo.ua

"Територія України - значна, а ось економічні показники як раз незначні. Українську економіку можна порівняти за обсягом з економікою однієї з 12 голландських провінцій - Північної Голландією. Проте, у вашої країни є потенціал. Адже навіть маленька економіка має всі шанси зростання.

І якщо потенціал української економіки правильно використовувати, то виграють усі. ЄС зовсім не зацікавлений, щоб економіка в Україні залишалася на нинішньому рівні. Адже тоді і вигоди від нашої торгівлі теж будуть несуттєвими. І не в інтересах Європи перетворювати Ваше держава в колонію", - сказав посол Нідерландів в Україні, повідомляє Delo.ua.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко звільнив посла у Нідерландах Олександра Горіна.

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