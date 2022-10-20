Економія електроенергії: в уряді дали поради

Через військове вторгнення рф та ракетні удари в Україні об'єкти енергетичної інфраструктури зазнали ушкоджень. Щоб спеціалісти змогли їх відновити, українці мають економити електроенергію.

У Мінреінтеграції підготували рекомендації, як можна заощадити електроенергію у себе вдома.

У відомстві зазначили, що кожна вимкнена лампочка та правильно завантажена пральна машина – це наш маленький, але важливий крок до стабілізації енергосистеми.

Щоб заощадити електроенергію, необхідно:

Не вмикати одночасно електроприлади, які викликають різке навантаження мережі (особливо у пікові години з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00).

Вимикати світло при виході з приміщення. Так можна заощадити до 30% електроенергії.

Замінити лампочки на світлодіодні (LED), оскільки вони споживають електроенергію у 10 разів менше.

Використовувати лише повне завантаження пральної та посудомийної машини. Недовантаження цієї техніки призводить до перевитрат світла на 10-15%.

Не залишати електроприлади «в режимі сну». Сумарне споживання електроприладів у такому режимі складає 350-400 кВт/год на рік.

Кип'ятити в електрочайнику таку кількість води, яка необхідна на цей час.

Бажано користуватися енергоощадливими побутовими приладами з класом споживання електроенергії «А» та «А+». Це допоможе зекономити до 30-50% електроенергії.

Раніше повідомлялось, що зменшення електроспоживання на 20% критично допоможе енергосистемі України.