НОВИНИЧерез військове вторгнення рф та ракетні удари в Україні об'єкти енергетичної інфраструктури зазнали ушкоджень. Щоб спеціалісти змогли їх відновити, українці мають економити електроенергію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Економія електроенергії: в уряді дали поради
Фото: з вільних джерел
У Мінреінтеграції підготували рекомендації, як можна заощадити електроенергію у себе вдома.
У відомстві зазначили, що кожна вимкнена лампочка та правильно завантажена пральна машина – це наш маленький, але важливий крок до стабілізації енергосистеми.
Щоб заощадити електроенергію, необхідно:
- Не вмикати одночасно електроприлади, які викликають різке навантаження мережі (особливо у пікові години з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00).
- Вимикати світло при виході з приміщення. Так можна заощадити до 30% електроенергії.
- Замінити лампочки на світлодіодні (LED), оскільки вони споживають електроенергію у 10 разів менше.
- Використовувати лише повне завантаження пральної та посудомийної машини. Недовантаження цієї техніки призводить до перевитрат світла на 10-15%.
- Не залишати електроприлади «в режимі сну». Сумарне споживання електроприладів у такому режимі складає 350-400 кВт/год на рік.
- Кип'ятити в електрочайнику таку кількість води, яка необхідна на цей час.
- Бажано користуватися енергоощадливими побутовими приладами з класом споживання електроенергії «А» та «А+». Це допоможе зекономити до 30-50% електроенергії.
Раніше повідомлялось, що зменшення електроспоживання на 20% критично допоможе енергосистемі України.
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20 10 2022 20:41 МЕДІА
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