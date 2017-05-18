Екс- голова Державної пенітенціарної служби отримає зарплату за три роки після звільнення
Розпорядженням уряду №318 С. Старенького поновлено на посаді на виконання рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 26 березня 2015 року.
Розпорядженням №319 його звільнено з посади у зв'язку з ліквідацією Державної пенітенціарної служби, - інформує LB.ua.
Старенького звільнили 6 серпня 2014 року через втечу затриманого екс-нардепа Олександра Шепелєва зі столичної лікарні. Разом із затриманим зник один охоронець. Шепелєва підозрюють в організації умисного вбивства, привласненні та розтраті чужого майна й інших злочинах. Старенький звільнення оскаржив, і 26 березня 2015 року Київський апеляційний адміністративний суд поновив його на посаді, зобов'язавши виплатити середній заробіток за час вимушеного прогулу з моменту звільнення. Текст постанови доступний в Єдиному реєстрі судових рішень.
Нагадаємо, 18 травня 2016 року уряд ліквідував пенітенціарну службу і передав її повноваження Мін'юсту.
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