Ексголову Нацбанку оголосили у міжнародний розшук: сам Шевченко назвав процес заангажованим

Колишнього очільника Національного банку України Кирила Шевченка оголосили у міжнародний розшук у справі про розкрадання понад 200 млн гривень в "Укргазбанку". За словами його адвоката, наразі він перебуває у Відні (Австрія).

Про розшук Шевченка стало відомо під час засідання Вищого антикорупційного суду, на якому підозрюваному заочно обирали запобіжний захід, повідомляє Центр протидії корупції. Це ж підтвердили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Прокурор САП заявив на суді, що Шевченко 20 вересня виїхав з України за службовим паспортом у відрядження до Лондона, однак до України він не повернувся і самостійно двічі відправив себе у відпустку (спочатку до 30 вересня, а потім до 7 жовтня). Прокурор стверджує, що Шевченко повинен був повернутися в Україну, оскільки його бронювання як військовозобов’язаного зняте з моменту звільнення його парламентом.

Прокурор заявив, що Шевченко ухиляється від слідства та суду і проігнорував виклик на допит 28 жовтня. Саме тому його оголосили у міжнародний розшук.

Адвокат Шевченка заявив, що його підзахисний у Відні, де він став на консульський облік та орендував житло, і слідству відома його адреса. Адвокат клопотав про виклик підзахисного через процедуру міжнародно-правової допомоги, проте суд відмовив, оскільки процедура обрання заочного запобіжного заходу не передбачає участі підозрюваного, а захист не надав доказів неможливості прибуття Шевченка на засідання з поважних причин.

Сам Шевченко у своєму Facebook назвав судовий процес заангажованим.

За його словами, прокурор просить про тримання під вартою без можливості застави, але "дивним чином забув надати копію" цього клопотання та "10 томів додатків його захиснику, що мало б передувати поданню такого документу до суду".

Ці документи вдалося отримати нібито після втручання суду, але за день до судового засідання. Захист не встиг вивчити матеріали за такий короткий термін, а суд відмовився надати більше часу і дозволити Шевченку брати участь у засіданні в режимі відеоконференції.