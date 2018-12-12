Екс-адвоката Трампа засудили до трьох років в`язниці

Майкл Коен визнав себе винним у тому, що свідомо дав Конгресу неправдиві свідчення про плани будівництва хмарочоса Trump Tower у Москві

Колишнього адвоката американського президента Дональда Трампа Майкла Коена засудили до трьох років в`язниці.

Коен є першим членом внутрішнього кола Трампа, якого засудили до тюремного ув'язнення у справі щодо втручання Росії у американські вибори 2016 року, повідомляє "Громадське".

Екс-адвокат президента США визнав себе винним у численних злочинах, включаючи порушення фінансування кампанії, ухилення від сплати податків та обману Конгресу.

Під час суду Коен сказав, що Трамп змусив його "піти шляхом темряви, а не світла" і додав, що його "слабкістю була сліпа лояльність до Дональда Трампа".

Раніше спецпрокурор США Роберт Мюллер оприлюднив подання щодо Коена у справі про втручання Росії у вибори в США у 2016 році. Подання стосується того, що Коен збрехав у суді попри те, що раніше дав згоду співпрацювати зі слідством у цих справах.

8 грудня прокуратура Нью-Йорка звернулася до суду з проханням засудити колишнього адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коена "до значного терміну ув’язнення та штрафу у сотні тисяч доларів" у справі щодо виплат порноакторці за мовчанку в інтересах Дональда Трампа та ухиляння від сплати податків.

У поданні гепрокурора Мюллера ішлося про те, що Коен мав зв'язки з росіянином, який пропонував організувати зустріч Трампа з Путіним у 2015 році. Також відомо що переговори Трампа про можливу угоду щодо будівництва хмарочоса у Москві, яка могла б скласти "сотні мільйонів доларів", проходили "на тлі постійних зусиль російського уряду для втручання в вибори в США".

Нагадаємо, особистий адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен заявив, що не отримував ніякого "таємного платежу" в розмірі $ 400 тис. за організацію зустрічі американського лідера з президентом України Петром Порошенком у червні 2017 року.

Дональд Трамп відреагував на свідчення свого колишнього адвоката, заявивши, що той "слабка людина" і бреше, щоби пом’якшити своє покарання. Потім Трамп закликав ув'язнити Коена.

Раніше Майкл Коен уклав угоду зі слідством, визнавши себе винними за вісьмома пунктами звинувачення. Відтак, федеральний суд Нью-Йорка відпустив Коена під заставу у 500 тисяч доларів.

Коен зізнався у банківському шахрайстві, ухилянні від податків, а також порушеннях, пов’язаних із фінансуванням передвиборчої кампанії президента.

Зокрема, адвокат заявив під присягою, що заплатив двом жінкам за нерозголошення інформації, яка могла би зашкодити кандидату у президенти на виборах 2016 року. Він зізнався, що робив це за вказівкою Дональда Трампа.