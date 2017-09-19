Екс-арбітр чемпіонату України судитиме матчі в анексованому Криму

Починаючи з 2010 року Анатолій Жабченко регулярно судив поєдинки Прем'єр-ліги і Кубка України

Колишній арбітр Анатолій Жабченко буде обслуговувати матчі "чемпіонату Криму".

Перша гра за участю Жабченка відбудеться вже наступних вихідних, повідомляє офіційний сайт "Кримського футбольного союзу".

Конкретний матч, який обслуговуватиме український екс-арбітр, наразі невідомий.

Статус арбітра ФІФА Жабченко отримав в 2013 році, після чого головним рефері працював на матчах Ліги чемпіонів і Ліги Європи УЄФА, проводив зустрічі кваліфікаційних раундів чемпіонату світу, юнацького та молодіжного чемпіонатів Європи, юнацької ліги УЄФА.

Починаючи з 2010 року Анатолій Жабченко регулярно судив поєдинки Прем'єр-ліги і Кубка України, але у вересні 2017 року прийняв рішення повернутися в Крим.

Нагадаємо, що Федерація футболу України (ФФУ) видалила новину зі словами подяки футбольному арбітру з Криму Юрію Ваксу після того, як з'ясувала, що він розпочав роботу на анексованому Криму.

Перед цим футбольний арбітр з Криму Юрій Вакс направив у Федерацію футболу України листа, де повідомив, що припиняє співпрацю з організацією.

Як відомо, 8 серпня сайт Кримського російського футбольного союзу опублікував інформацію, що футбольний суддя Юрій Вакс обслуговуватиме матч за Суперкубок у Криму. Вакс, який має кримську прописку, звинувачений в свідомому порушенні державного кордону України.