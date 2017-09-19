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Екс-арбітр чемпіонату України судитиме матчі в анексованому Криму

Починаючи з 2010 року Анатолій Жабченко регулярно судив поєдинки Прем'єр-ліги і Кубка України
Колишній арбітр Анатолій Жабченко буде обслуговувати матчі "чемпіонату Криму".
Екс-арбітр чемпіонату України судитиме матчі в анексованому Криму Анатолій Жабченко. Фото: dynamo.kiev.ua

Перша гра за участю Жабченка відбудеться вже наступних вихідних, повідомляє офіційний сайт "Кримського футбольного союзу".

Конкретний матч, який обслуговуватиме український екс-арбітр, наразі невідомий.

Статус арбітра ФІФА Жабченко отримав в 2013 році, після чого головним рефері працював на матчах Ліги чемпіонів і Ліги Європи УЄФА, проводив зустрічі кваліфікаційних раундів чемпіонату світу, юнацького та молодіжного чемпіонатів Європи, юнацької ліги УЄФА.

Починаючи з 2010 року Анатолій Жабченко регулярно судив поєдинки Прем'єр-ліги і Кубка України, але у вересні 2017 року прийняв рішення повернутися в Крим.

Нагадаємо, що Федерація футболу України (ФФУ) видалила новину зі словами подяки футбольному арбітру з Криму Юрію Ваксу після того, як з'ясувала, що він розпочав роботу на анексованому Криму.

Перед цим футбольний арбітр з Криму Юрій Вакс направив у Федерацію футболу України листа, де повідомив, що припиняє співпрацю з організацією.

Як відомо, 8 серпня сайт Кримського російського футбольного союзу опублікував інформацію, що футбольний суддя Юрій Вакс обслуговуватиме матч за Суперкубок у Криму. Вакс, який має кримську прописку, звинувачений в свідомому порушенні державного кордону України.

Відзначимо, що два арбітри Юрій Вакс і Анатолій Жабченко з 7 червня значаться в базі сайту "Миротворець".

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19 09 2017 15:27
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