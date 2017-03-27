Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Екс-банкіри під виглядом "вкладників" хотіли вивести 48 млн з банкрута

З цією метою вони від імені третіх осіб подали 251 заяву про виплату нібито раніше внесених вкладів в межах гарантованої державою суми
Київські податківці викрили екс-співробітників банку, які довели його до банкрутства і намагалися заволодіти коштами на суму понад 48 мільйонів
Екс-банкіри під виглядом "вкладників" хотіли вивести 48 млн з банкрута Фото:www.capital.ua

У Києві співробітники податкової міліції викрили колишніх співробітників одного з банків, які мали намір незаконно заволодіти коштами в розмірі понад 48,6 мільйонів гривень.

Про це повідомляє ДФС.

З цією метою вони від імені третіх осіб подали 251 заяву про виплату нібито раніше внесених вкладів в межах гарантованої державою суми.

В ході перевірки було встановлено, що так звані "вкладники", яким повинні були виплачуватися компенсації, не тільки нікого не уповноважували на вимогу виплат від їхнього імені, а й взагалі не мали вкладів в даній банківській установі.

Таким чином, мала місце спроба колишніх посадових осіб банку заволодіти шляхом обману грошовими коштами на загальну суму понад 48,6 мільйона гривень.

В даний час відкрито кримінальне провадження за ст. 218-1 (доведення банку до неплатоспроможності) КК.

Нагадаємо, раніше працівники ГПУ і СБУ затримали двох осіб, які заволоділи 33 млн грн підприємства, пообіцявши вирішити питання відшкодування ПДВ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 03 2017 23:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.