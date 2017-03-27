Екс-банкіри під виглядом "вкладників" хотіли вивести 48 млн з банкрута

З цією метою вони від імені третіх осіб подали 251 заяву про виплату нібито раніше внесених вкладів в межах гарантованої державою суми

Київські податківці викрили екс-співробітників банку, які довели його до банкрутства і намагалися заволодіти коштами на суму понад 48 мільйонів

У Києві співробітники податкової міліції викрили колишніх співробітників одного з банків, які мали намір незаконно заволодіти коштами в розмірі понад 48,6 мільйонів гривень.

Про це повідомляє ДФС.

З цією метою вони від імені третіх осіб подали 251 заяву про виплату нібито раніше внесених вкладів в межах гарантованої державою суми.

В ході перевірки було встановлено, що так звані "вкладники", яким повинні були виплачуватися компенсації, не тільки нікого не уповноважували на вимогу виплат від їхнього імені, а й взагалі не мали вкладів в даній банківській установі.

Таким чином, мала місце спроба колишніх посадових осіб банку заволодіти шляхом обману грошовими коштами на загальну суму понад 48,6 мільйона гривень.

В даний час відкрито кримінальне провадження за ст. 218-1 (доведення банку до неплатоспроможності) КК.

Нагадаємо, раніше працівники ГПУ і СБУ затримали двох осіб, які заволоділи 33 млн грн підприємства, пообіцявши вирішити питання відшкодування ПДВ.