Екс-банкіри під виглядом "вкладників" хотіли вивести 48 млн з банкрута
У Києві співробітники податкової міліції викрили колишніх співробітників одного з банків, які мали намір незаконно заволодіти коштами в розмірі понад 48,6 мільйонів гривень.
Про це повідомляє ДФС.
З цією метою вони від імені третіх осіб подали 251 заяву про виплату нібито раніше внесених вкладів в межах гарантованої державою суми.
В ході перевірки було встановлено, що так звані "вкладники", яким повинні були виплачуватися компенсації, не тільки нікого не уповноважували на вимогу виплат від їхнього імені, а й взагалі не мали вкладів в даній банківській установі.
Таким чином, мала місце спроба колишніх посадових осіб банку заволодіти шляхом обману грошовими коштами на загальну суму понад 48,6 мільйона гривень.
В даний час відкрито кримінальне провадження за ст. 218-1 (доведення банку до неплатоспроможності) КК.
Нагадаємо, раніше працівники ГПУ і СБУ затримали двох осіб, які заволоділи 33 млн грн підприємства, пообіцявши вирішити питання відшкодування ПДВ.
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