Екс-беркутівець, якого підозрюють у вбивствах на Майдані, втік в Росію

Звільнений Апеляційним судом Києва экс-беркутівець Віталій Гончаренко та ще троє його колишніх колег втекли до Росії.

Про це він та інші колишні співробітники харківського батальону "Беркут" заявили, опублікувавши відеозвернення в Youtube, яке записали нібито на території Росії, інформує "Українська правда".

На відеозаписі екс-беркутівці Олександр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков і Віталій Гончаренко прочитали розписаний по ролях текст, заявивши, що у 2013-2014 роках вони "виконували свій конституційний обов'язок", поскаржились на переслідування з боку влади, а також заявили, що "знаходитися в Україні їм стало просто небезпечно".

Нагадаємо, 6 квітня Апеляційний суд ухвалив рішення звільнити обвинуваченого екс-"беркутівця" Віталія Гончаренка з-під варти під особисте зобов'язання. Рішення оскарженню не підлягає. Гончаренко обвинувачується у вбивстві 3 людей 18 лютого 2014 року під час Євромайдану.

Як відомо,Гончаренка разом з ще трьома екс-бійцями "Беркуту" затримали в червні 2016 року в Харкові. Усі четверо на момент затримання працювали у поліції.

Двох із них — Олександра Бєлова та Віталія Гончаренка — підозрюють у вбивстві трьох майданівців 18 лютого 2014 у Кріпосному провулку, ще двох — у тому, що вони скинули з колонади на вулиці Грушевського 20 січня 2014 року двох мітингувальників.