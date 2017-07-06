Екс-"беркутівець", який очолив муніципальну поліцію Дніпра, має декілька будинків та 7,5 тис кв.м землі

Сім'я колишнього командира дніпропетровського полку "Беркут" і нинішнього начальника Муніципальної поліції мерії Дніпра Андрія Ткаченка володіє декількома земельними ділянками, будинками і квартирами.

У декларації Ткаченка за 2016 рік сказано, що він володіє 2000 кв.м метрів землі в селі Піщанці Дніпропетровської області, двома гаражами в Дніпрі на 25 і 18 "квадратів", інформують Sobytiya.dp.ua.

Дружина "беркутівця" Анна Ткаченко має ділянки в селі Дослідному (1200 кв. метрів), селі Шевченківці (3000 кв. метрів), селі Новоселівці (1150 кв. метрів) Дніпропетровської області та житловий будинок у Дослідному площею 250 кв. метрів. Також на дружину записано дві квартири в Дніпрі площею 81,3 кв. метра і 48,4 кв. метра і два дачні будинки - в Новоселівці (85 кв. метрів) і Шевченківці (56,9 кв. метра). Причому остання дача придбана наприкінці минулого року.

Сім'я не вказала володіння цінним майном, автомобілями, цінними паперами та корпоративними правами. Як джерела доходів Ткаченко вказав 175402 грн зарплати за рік (14,6 тис. грн на місяць) і 15676 грн пенсії (1,3 тис. грн на місяць). Дружина вказала як дохід 23 тис. грн банківських відсотків.

Новий голова Муніципальної поліції зберігає 110 тис. грн готівкою, а його дружина тримає на банківському рахунку 30 тис. доларів, 1454 грн, а готівкою - 170 тис. грн, 12 тис. євро і 20 тис. доларів.

Раніше повідомляли, що з приходом Ткаченка штат КП "Муніципальна поліція" буде збільшено з 86 до 150 осіб.

У коментарі "Радіо Свобода" учасник АТО Олег Чистопольцев (колишній працівник Муніципальної поліції Дніпра, звільнений після того, як почав критикувати діяльність міськради) повідомив, що новопризначений керівник "заводить" разом зі собою на роботу в Муніципальну поліцію ще півтора-два десятки колишніх "беркутівців".

"Це ті люди, які будуть виконувати накази Філатова (мера Дніпра - ред.), якими б вони не були. Що називається "ручна структура", - сказав Чистопольцев.

Крім того, "Радіо Свобода" повідомляла, що згідно з тендерами, які пройшли в другому півріччі 2016 року, з міського бюджету Дніпра на Муніципальну поліцію було витрачено понад 5,5 млн грн на екіпіровку і матзабезпечення (без урахування заробітної плати співробітників, яка за колишньої чисельності орієнтовно становила 5-6 млн грн на рік). Очевидно, що після збільшення чисельності штату ці витрати зростуть.

Нагадаємо, що 27 травня Філатов оголосив про намір призначити керівником КП "Муніципальна поліція" Дніпровської міськради єкс-керівника "Беркута" Андрія Ткаченка, який брав участь у придушенні протестів на Майдані у 2014 році. Після цього в соцмережах почалася хвиля бурхливих обговорень, під час яких Філатов банив і ображав підписників.

Працівники комунальних підприємств Дніпра заявили про звільнення через незгоду з новим кадровим рішенням мера. 1 червня перед будівлею міськради пройшов мітинг проти призначення Андрія Ткаченка керівником КП "Муніципальна поліція".