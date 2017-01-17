Екс-беркутівці, яких підозрюють у вбивствах на Майдані, можуть вийти на волю через зриви суду
Це майже єдиний судовий процес у справі Майдану, який рухається до розв’язання, хоч і надто довго, - розповів у ефірі "Громадського" адвокат родин Небесної сотні Павло Дикань.
"Це майже єдиний процес, який іде. Пройшло вже 90 засідань, і це немало. Ми рухаємося. Так, процес довгий, але це недоліки кримінально-процесуального законодавства України. У нас немає тих процедур, які дозволяють пришвидшити процес при такій кількості потерпілих і обвинувачених", — сказав він.
За словами Диканя, до суду кожного разу приходять люди, які вимагають прискорення процесу, але їхні дії, що призводять до зриву засідань, ніяк не допоможуть правосуддю.
"Мені особисто дуже дивно, що зривається саме цей процес. Процес стане закритим внаслідок регулярних зривів засідань. Такі зриви рано чи пізно приведуть до того, що суд може пропустити процесуальні строки, і вони вийдуть з-під варти. А якщо вони вийдуть з-під варти, то жодного з них ми не знайдемо", — зазначив адвокат.
На його переконання, процес рухається вперед завдякі співпраці слідства з потерпілими, які допомагають знаходити нові докази.
"Три роки, як ми працюємо над цією справою, робота потерпілих та їх представників — це знаходити свідків, фото, відео, вказувати на недоліки, похибки, помилки слідства. Це сумісна робота", — зазначив Дикань.
Він також розповів, що куля, знайдена батьком застреленого на Майдані Устима Голоднюка, ляже в основу нових обвинувачень.
"Ця куля досліджена, ці матеріали будуть додані до матеріалів суду. Я знаю, що вона доводить, але зараз не можу про це говорити. Це ляже в основу обвинувачення щодо осіб, які вже знаходяться за гратами", — підкреслив адвокат.
Додамо, дванадцять екс-бійців київського спецпідрозділу міліції "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану, проживають на території Росії. Десять з них отримали російське громадянство, ще двом надали дозвіл на проживання у статусі біженців
Зазначимо, Шевченківський районний суд Києва відмовився змінювати запобіжний захід двом колишнім командирам київського "Беркуту" Андрію Дидюку та Євгену Антонову з особистих зобов'язань на тримання під вартою.
Раніше iPress.ua повідомляв, що суд може перевести в закритий режим розгляд справи розстрілу 48 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській щодо колишніх бійців "Беркута" у разі продовження зривів судових засідань громадськими організаціями.
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