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Екс-"беркутівців", обвинувачених у розстрілі Майдану, суд залишив за ґратами

Суд побоюється, що обвинувачені будуть переховуватися
Святошинський районний суд Києва продовжив арешт п'ятьох колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у вбивствах активістів Євромайдану в лютому 2014 року.
Екс-"беркутівців", обвинувачених у розстрілі Майдану, суд залишив за ґратами Фото:espreso.tv

Таким чином, суд залишив під вартою екс-"беркутівців" Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олега Янішевського і Олександра Маринченка до 26 листопада включно.

На думку суду, існують ризики того, що обвинувачені будуть переховуватися, - повідомляє Радіо Свобода.

У травні 2016 року Святошинський суд почав розгляд по суті справи проти п'яти колишніх беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янішевського. Їх звинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року. П'яти колишнім "беркутівцям" інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану. Колишні бійці спецпідрозділу "Беркут" не визнають своєї провини за жодним із пунктів.

Всього, як повідомив прокурор Генеральної прокуратури України Яніс Симонов, вдалося ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 з них зараз в розшуку.

Як відомо, деякі фігуранти справи про розстріл на Майдані втекли у Росію після зміни їм запобіжного заходу. Деякі з них отримали громадянство в Росії і вид на проживання.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Апеляційний суд Києва звільнив з-під варти колишнього бійця спецпідрозділу міліції "Беркут" Сергія Лободу, підозрюваного в нападі та побитті активістів Автомайдану в Києві в січні 2014 року.

 
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26 09 2017 20:47
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