"Екс-беркутівця" відправили під домашній арешт через підозру у побитті автомайданівців
Відповідну ухвалу було оголошено судом сьогодні. Таким чином суд відмовив у клопотанні Генеральної прокуратури України, яка просила взяти під варту Вознюка, котрого було затримано вчора. Про це повідомляє УНІАН.
У свою чергу сторона обвинувачення повідомила журналістам, що оскаржуватиме в апеляційному порядку обраний Вознюку запобіжний захід.
Нагадаємо, вчора Генеральна прокуратура затримала колишнього співробітника розформованого столичного спецпідрозділу міліції "Беркут", який тривалий час знаходився в розшуку за підозрою у перевищенні влади та незаконному затриманні за попередньою змовою з іншими працівниками підрозділу міліції особливого призначення "Беркут" 18 активістів громадського руху "Автомайдан" у ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулицях Щорса та Грушевського в місті Києві.
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