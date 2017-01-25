"Екс-беркутівця" відправили під домашній арешт через підозру у побитті автомайданівців

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для екс-"беркутівця" Дмитра Вознюка, якого підозрюють у в насильстві проти учасників "Автомайдану" в Києві.

Відповідну ухвалу було оголошено судом сьогодні. Таким чином суд відмовив у клопотанні Генеральної прокуратури України, яка просила взяти під варту Вознюка, котрого було затримано вчора. Про це повідомляє УНІАН.

У свою чергу сторона обвинувачення повідомила журналістам, що оскаржуватиме в апеляційному порядку обраний Вознюку запобіжний захід.

Нагадаємо, вчора Генеральна прокуратура затримала колишнього співробітника розформованого столичного спецпідрозділу міліції "Беркут", який тривалий час знаходився в розшуку за підозрою у перевищенні влади та незаконному затриманні за попередньою змовою з іншими працівниками підрозділу міліції особливого призначення "Беркут" 18 активістів громадського руху "Автомайдан" у ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулицях Щорса та Грушевського в місті Києві.