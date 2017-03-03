Екс-"беркутівцям"суд продовжив арешт
Згідно з ухваленим рішенням, Аброськін, Зінченко, Маринченко, Тамтура і Янішевський будуть перебувати в слідчому ізоляторі по 30 квітня включно, - повідомляє "УНІАН".
Суд у своєму рішенні зазначив, що ризики перебування обвинувачених на волі не зникли, тому їм не можна змінити запобіжний захід на більш м'який і не пов'язаний з триманням під вартою, про що клопотав захист екс- "беркутівців".
Як відомо, в лютому 2015 року правоохоронці затримали і суд заарештував Тамтуру і Маринченка.
У березні-квітні 2014 року були заарештовані екс-співробітники цієї спецроти Зінченко, Аброськін, а також їхній командир Дмитро Садовник. Останній пізніше втік.
У липні був затриманий ще один підозрюваний у цьому злочині – екс-"беркутівець" Янишевський.
Нагадаємо, 13 екс-бійців київського спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану, отримали російське громадянство.
Згодом повідимили про ще двох бійців київського спецпідрозділу "Беркут", яким Російська Федерація дала громадянство.
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