Екс-"беркутівцям"суд продовжив арешт

Суд зазначив, що ризики перебування обвинувачених на волі не зникли

Колегія суддів Святошинського районного суду Києва 2 березня задовольнила клопотання прокурорів і продовжила термін утримання під вартою п'ятьом колишнім бійцям "Беркута" ще на 60 діб.

Згідно з ухваленим рішенням, Аброськін, Зінченко, Маринченко, Тамтура і Янішевський будуть перебувати в слідчому ізоляторі по 30 квітня включно, - повідомляє "УНІАН".

Суд у своєму рішенні зазначив, що ризики перебування обвинувачених на волі не зникли, тому їм не можна змінити запобіжний захід на більш м'який і не пов'язаний з триманням під вартою, про що клопотав захист екс- "беркутівців".

Як відомо, в лютому 2015 року правоохоронці затримали і суд заарештував Тамтуру і Маринченка.

У березні-квітні 2014 року були заарештовані екс-співробітники цієї спецроти Зінченко, Аброськін, а також їхній командир Дмитро Садовник. Останній пізніше втік.

У липні був затриманий ще один підозрюваний у цьому злочині – екс-"беркутівець" Янишевський.