Екс-чиновник ГПУ Сус вийшов із СІЗО під заставу в 1,2 млн гривень
"Дмитро Сус, дійсно, 20 березня вийшов під заставу в 1,2 мільйона гривень", - повідомив його адвокат Дмитро Дмитренко.
Водночас він відмовився сказати, хто вніс заставу, посилаючись на адвокатську таємницю.
13 березня екс-заступника керівника департаменту з особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитра Суса взяли під варту без можливості внесення застави.
Сус став відомим після того, як записав елітний позашляховик у понад мільйон гривень на 87-річну бабусю. Слідчому доручили вести справу "діамантових прокурорів", але після кількох скандалів поспіль його самого звинуватили у зловживанні службовим становищем, перепродажі гральних автоматів, брехню у декларації та навіть катуванні детективів НАБУ. Тепер слідчий радіє, що все склалося саме так: "Я такий щасливий! Я просто думаю, що мене попхали в правильний час!".
Нагадаємо, що 13 квітня, генеральний прокурор Юрій Луценко підписав наказ про звільнення Дмитра Суса.
У серпні відбувся конфлікт між співробітниками ГПУ і детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом. У ГПУ заявили, що стеження було незаконним, тоді як у НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду. Також у НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх. Увечері сам Сус відвіз їх у будівлю Бюро.
26 липня НАБУ оголосило Дмитру Сусу підозру, а 7-го серпня Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно колишнього слідчого з особливо важливих справ Генеральної прокуратури Дмитра Суса.
Перебуваючи під домашнім арештом, Сус організував у себе в квартирі біткоін-ферму.
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