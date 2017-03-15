Екс-чиновник "Нафтогазу" Кацуба вийшов на волю, - ОНОВЛЕНО

Шевченківський районний суд 10 березня у складі суддів Євгена Мартинова, Олени Мєлєшак та Віталія Циктіча відпустив на волю колишнього заступника голови НАК "Нафтогаз України" Олександра Кацубу.

Також суд зняв арешт із майна Кацуби, куди, зокрема, входять і паспорти – український та закордонний, повідомляють "Наші гроші".

Це рішення було прийнято на засіданні, з якого суд вигнав журналіста "Наших грошей" по клопотанню прокурора ГПУ Адріана Лупу і адвокатів Кацуби. Відтак засідання пройшло за відкритими дверима і Генпрокуратура не звітувала публічно про його результати.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що суд відпустив Олександра Кацубу з-під варти, оскільки він здав слідству високопоставлених членів злочинного угруповання.

"Молодший Кацуба відсидів близько восьми місяців і десь місяць на шостий написав заяву про готовність укласти угоду. Він виклав на декількох десятках сторінок свої покази про членство в організованому злочинному угрупованні і висловив готовність сплатити 100 млн грн. Як на мене, сума могла би бути більшою, і ми місяць проводили довгий аналіз, чи є в нього інші кошти. На цей момент законодавство не передбачає врахування нерухомості, а тільки живі кошти. Суд узяв до уваги, що його покази є серйозними. Він дав свідчення на вищестоячих членів мафії, тому угода була закріплена", - розповів Луценко в ефірі телеканалу Zik.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура за сприяння "Нафтогазу" завершила досудове розслідування щодо розкрадання коштів компанії у 2012-2013 роках Олександром та Сергієм Кацубами.

17 червня, прокуратура затримала екс-заступника голови "Нафтогазу" і екс-керівника "Чорноморнафтогазу" Олександра Кацубу. Кацуба затриманий у справі компанії "Газ Україна" 2020 за статтями 255 (створення злочинної організації) і 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем).

Брати Кацуби - сини чинного нардепа з групи "Партія "Відродження", екс-"регіонала" Володимира Кацуби. Сергій Кацуба був заступником голови правління "Нафтогазу" з липня по грудень 2012 року. У зв'язку з тим, що він обрався до Верховної Ради від Партії регіонів, його пост зайняв Олександр Кацуба. Він протримався на посаді до липня 2014 року.

Їх обох підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Сергій Кацуба свого часу був куратором закупівлі так званих "вишок Бойка". Перша бурова вежа для видобутку нафти й газу з шельфу Чорного моря була закуплена "Чорноморнафтогазом" у 2011 році. Тоді "Нафтогазом" керував Євген Бакулін, а куратором закупівлі бурових веж були два брати – заступник Бакуліна Сергій Кацуба, і член правління "Чорноморнафтогазу" Олександр Кацуба. У грудні 2012 року Сергій Кацуба в інтерв’ю телеканалу ТВі сам зізнався, що він безпосередньо писав тендерну документацію до закупівлі.